В обнимку с мужчиной: Ирина Шейк заинтриговала новым снимком

Новости шоу бизнеса:Поклонникам Ирины Шейк будет что обсудить.

На снимке, который 33-летняя модель опубликовала в Инстаграме, она позирует в более чем откровенном наряде, приобняв статного кавалера.

Ирина Шейк поделилась в Инстаграме фото с мужчиной. Хотите — смейтесь, хотите — нет, но эта новость облетела все мировые СМИ. В кадре топ-модель позирует со своим агентом и близким другом Али Кавусси, который 12 декабря отмечал день рождения. На вечеринке и был сделан этот снимок.

Ирина была одета в соблазнительное платье с таким глубоким декольте, что можно было рассмотреть бюстгальтер (уверены, что Intimissimi). Смелый разрез от бедра подчеркнул бесконечные ноги модели. Шейк собрала волосы в гладкий хвост и сделала вечерний макияж. Ну какая же красавица!

"Есть друзья и есть семья. А бывает так, что друг становится семьей. Али, я люблю тебя и счастлива, что ты есть в моей жизни", — трогательно подписала совместный снимок Ирина. Кавусси поблагодарил подругу за поздравление и написал: "Люблю тебя, сестренка".

Ирине Шейк не раз приписывали роман с Кавусси, но между моделью и агентом никогда не было романтических отношений. Али действительно проводит много времени со своими клиентками, но дружеской грани не переходит.