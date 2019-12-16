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Американский репер Пи Дидди устроил вечеринку на свое 50-летие (Фото)

Американский репер Пи Дидди устроил вечеринку на свое 50-летие (Фото)
10:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Американский рэпер и продюсер на днях собрал близких и друзей на праздновании своего 50-летия. Среди приглашенных гостей заметили успешных представителей.

Судя по всему, дресс-код мероприятия был в стиле black tie: мужчины в элегантных смокингах, а женщины в длинных роскошных вечерних платьях. Звездные красавицы стремились удивить блестящими образами и брендовой одеждой.

Одним из самых ярких стал наряд Ким Кардашян: звезда появилась в шелковом платье цвета шампань со шлейфом от британского модного дома Vivienne Westwood. Глубокое декольте выгодно подчеркнуло ее грудь. В качестве аксессуара Ким выбрала клатч Chanel. Ее муж Канье Уэст предстал в элегантном костюме синего цвета и белой рубашке.

Младшие сестры многодетной мамочки, 35-летняя Хлои Кардашян И 22-летняя Кайли Дженнер, тоже появились на вечеринке в потрясающих образах. Кайли надела черное платье с блестками и соблазнительным разрезом и глубоким декольте от французского бренда BALMAIN. Блондинка Хлои появилась в облегающем брючном костюме с пайетками. Она едва не оголила грудь и подчеркнула соблазнительный бюст золотой цепочкой.

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38-летняя американская исполнительница Бейонсе появилась на вечеринке в откровенном образе. Ее темное велюровое платье украшало драгоценные камни и экстремальный разрез, который позволил выгодно подчеркнуть стройные ноги звезды. Для того, чтобы выглядеть королевой светского мероприятия певица выбрала украшения с изумрудами. Она появилась вместе со своим мужем Jay-Z, который является одним из самых богатых хип-хоп исполнителей по версии Forbes.

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