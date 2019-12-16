Тайка Вайтити назвал Скарлетт Йоханссон главной актрисой десятилетия

Новости шоу бизнеса:В этом году актриса появилась сразу в трех крупных фильмах, один из которых — трагикомедия Тайки Вайтити "Кролик Джоджо".

Режиссер признает свою субъективность, хотя статистика тоже говорит в пользу Йоханссон.

Скарлетт Йоханссон снимается в кино с детских лет, но за последнюю декаду она превратилась в кинозвезду мирового масштаба.

На страницах специального выпуска The Hollywood Reporter Вайтити отдал должное Йоханссон, назвав ее главной актрисой уходящего десятилетия. На это указывают и подсчеты, проведенные авторитетным изданием: за последние 10 лет Йоханссон снялась в 23 фильмах, которые в сумме собрали в мировом прокате без малого $13 млрд.

Меня всегда интересовали люди, которые остаются для окружающих загадочными, но я также восхищаюсь теми, кто способен удивлять самих себя и сохранять устойчивую приверженность своей работе. Моя оценка совершенно точно предвзята, но игра Скарлетт в моем фильме внушает мне большой пиетет перед ней. Она очень заботлива и всегда внимательна к другим людям, при этом у нее очень острое чувство юмора — именно эти качества пригодились ей в образе Рози из "Кролика Джоджо". Я бы хотел увидеть ее в более умных комедиях — не в ширпотребе, но в фильмах, в которых сокрыты глубокие смыслы. Она превосходна в этом жанре, поскольку она обладает тонким чувством иронии и сарказма, — сказал Вайтити, добавив, что ему было очень комфортно работать с Йоханссон, поскольку она отличается самообладанием, непредвзятостью к себе и всегда готова вступить в диалог с режиссером, чтобы совместными усилиями решить те или иные творческие задачи.

Помимо "Кролика Джоджо", в 2019 году Йоханссон сыграла в "Мстителях: Финал", а также в драме Ноа Баумбака "Брачная история" — за роль в этой картине актриса имеет шансы побороться за "Оскар".