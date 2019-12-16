Звезды "Супергерл" Мелисса Бенойст и Крис Вуд отпраздновали 100-й эпизод сериала

Новости шоу бизнеса:На большинстве фотографий Бенойст и Вуд широко улыбаются и буквально сияют от счастья.

В субботу Мелисса Бенойст вместе с актерским составом "Супергерл" отпраздновали 100-й эпизод сериала. Мероприятие прошло в Ванкувере в отеле Fairmont Pacific Rim.

На красной ковровой дороже Мелисса появилась вместе со своим мужем Крисом Вудом. Перед объективами камер Бенойст предстала в легком платье с открытыми плечами, а Крис для выхода в свет предпочел обычный костюм и белую футболку.

Супруги явно пребывали в хорошем настроении и наслаждались обществом друг друга.

С Мелиссой и Крисом праздник разделили Кэти Макграт, Кайлер Ли, Андреа Брукс, Дэвид Хэрвуд, Николь Мэйнс и другие актеры из "Супергерл". Среди гостей мероприятия также можно было увидеть исполнительного продюсера Грера Берланти, президента Warner Bros. Television Питера Рота и президента CW Network Марка Педовица. Вечеринка получилась по-настоящему звездной.

Это был первый совместный выход Бенойст и Вуда после того, как звезда сериала "Супергерл" призналась, что пережила домашнее насилие. Напомним, в конце октября Мелисса опубликовала в Instagram ролик, в котором поделилась с поклонниками подробностями одного из романов. Выяснилось, что бойфренд не разрешал актрисе сниматься в романтических сценах и даже поднимал на нее руку. Имя обидчика Бенойст озвучивать не стала.