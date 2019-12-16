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Понедельник, 16.12.2019
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Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)

Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
20:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Владимир и Елена Зеленская отправились в анонсированную поездку в Азербайджан.

Первая леди Украины уже успела поделиться этой новостью с общественностью и показать свой образ, который подобрала специально для путешествия.

Снимок появился на официальной инстаграм-странице Елены Зеленская. Первая леди Украины тщательно следит за модными трендами, ведь в своем наряде соединила несколько главных советов от дизайнеров.

Перед камерами супруга президента появилась в классических коричневых брюках, к которым подобрала гольф. Именно эту одежду считают главными трендами осени и зимы. Кроме этого, Елена Зеленская учла и фэшн-тенденции в верхней одежде: в международную поездку первая леди взяла пальто oversize коричневого цвета, которое уже успели примерить чуть ли не все знаменитые модницы. Обувь на каблуках и идеальная укладка волос завершили эффектный look украинки.

 
 
 
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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

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Известно, что президентская чета проведет в Баку несколько дней. Владимир и Елена Зеленская встретятся с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Политики планируют провести переговоры в расширенном формате. Также президенты примут участие в украинско-азербайджанском бизнес-форуме. Первая леди Украины также запланированы встречи, в частности, она с Владимиром Зеленским посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.

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Баку, Стиль, Наряд, Лук, Первая Леди, Пальто, Стильный лук, Елена Зеленская.
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