Учительница детей Анджелины Джоли обвинила ее в краже идей

Новости шоу бизнеса:Репетитор детей Анджелины Джоли обвинила актрису в плагиате и снобизме.

Не исключено, что дело дойдет до судебного разбирательства, поскольку пострадавшая уже обратилась к адвокату.

Положительная репутация Анджелины Джоли может быть подпорчена — актрису публично обвинили в присвоении чужой интеллектуальной собственности. В качестве жертвы в этой истории выступила 53-летняя Антонетта Аббамонте, которая с 2016 по 2019 год преподавала язык жестов двум детям Джоли.

По словам Аббамонте, которая также является кинопродюсером и актрисой, Джоли украла у нее идею о создании первого в истории глухого супергероя. Напомним, что Джоли сейчас работает над новым блокбастером Marvel "Вечные", в котором как раз фигурирует такой персонаж.

Общаясь с Daily Mail, глухонемая от рождения Аббамонте заявила, что публичный образ Джоли-филантропки разительно отличается от того, какой она является на самом деле. По словам Аббамонте, Джоли долгое время относилась к ней пренебрежительно. Когда же возникла идея о лишенном слуха супергерое, прославленная актриса изменила свое поведение, пытаясь выведать как можно больше деталей на этот счет:

Мне кажется, что Джоли украла мою идею, чтобы показать, словно она несет в мир добро. Но на деле она относилась ко мне как к человеку второго сорта. Но я хочу сказать, что нельзя так себя вести с глухими людьми. Был случай, когда она неоднократно спрашивала меня, слышу ли я музыку и могу ли я танцевать. Это очень обидно и некультурно. Позже она начала расспрашивать меня о вещах, которые раньше ее нисколько не интересовали. При этом она стала более дружелюбной. У меня было ощущение, что меня используют, чтобы добыть побольше информации для фильма с глухим героем. Впоследствии, когда я напрямую спросила у нее: "Ты взяла мою идею?", она повела себя лицемерно, сказав: "Мир устроен загадочным образом". Затем я ее переспросила, но она отказалась отвечать.

Глухим персонажем из "Вечных" станет Маккари, которую сыграет темнокожая актриса Лорен Ридлофф. Примечательно, что в комиксах Маккари — светлокожий мужчина, влюбленный в одну из Вечных по имени Серсея. О том, оставят ли создатели фильма романтическую линию между Маккари и Серсеей, пока не известно.