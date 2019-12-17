Скачать
Вторник, 17.12.2019
В Баку проходит встреча Зеленского и Алиева: фото
В Баку проходит встреча Зеленского и Алиева: фото
В Минюсте заявили о "конце эпохи рейдерства"
В Минюсте заявили о "конце эпохи рейдерства"
"Шокирую мир": Редкач рассказал о мотивации на бой с Гарсией
"Шокирую мир": Редкач рассказал о мотивации на бой с Гарсией
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря

Ирина Шейк примерила на себя образ Леди Гаги из клипа Paparazzi (Фото)

Ирина Шейк примерила на себя образ Леди Гаги из клипа Paparazzi (Фото)
11:02 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:У себя в Instagram знаменитость опубликовала кадр в золотом боди, напоминающем костюм Чудо-женщины.

Модель стала главной героиней нового номера журнала 7Hollywood и снялась для его обложки.

Примечательно, что в этом костюме она уже фотографировалась для обложки журнала Glamour в марте этого года. Правда, тогда это боди выглядело как настоящие доспехи — с гладким золотым шлемом и "защитой" для руки.

Поклонники Шейк в комментариях похвалили образ Ирины и оставили ей множество комплиментов: "Я просто восхищаюсь вашей красотой", "Золотая девочка, невероятно смотрится", "Идеальная", "Королева!". 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Legendary @manfredthierrymugler for the cover of @7hollywood_mag: @alixmalka #Couturissime #Mugler

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Некоторые подписчики Ирины вспомнили, что в очень похожем наряде в клипе Sweet Dreams предстала Бейонсе. А Леди Гага в подобном золотом боди появилась в своем видео Paparazzi. Некоторые пользователи уверенно заявили, что Шейк "плагиатит" Гагу, что выглядит особенно странно в свете последних событий — эпатажную певицу обвиняли в том, что она "увела" у Шейк Брэдли Купера.

Кукла из 80-х: Кэти Перри показала свой новый образ (Фото)

Разговоры о романе актера с Гагой начались после совместных съемок звезд в фильме "Звезда родилась". Затем на церемонии вручения кинонаграды "Оскар" Леди Гага и Купер чувственно исполнили песню из фильма и вели себя на сцене почти как влюбленная парочка. Позже Гага заявила, что это был продуманный перформанс.

Мы придумали эту любовную историю. Я как актриса, конечно, хотела, чтобы люди поверили в любовь между мной и Брэдли Купером на том "Оскаре". И мы хотели, чтобы зрители увидели и почувствовали эту любовь, чтобы она прошла через все камеры во все телевизоры, которые это транслировали, — рассказывала в интервью певица.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Леди Гага, Модель, Ирина Шейк, Знаменитости, Стиль, Образ, Наряды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
02 17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
03 Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
04 Эксперты объяснили, почему полезно пить воду натощак
05 Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Клиентам банков разрешили подписывать документы стилусом
Клиентам банков разрешили подписывать документы стилусом
&quot;Сделать, как в Европе&quot;: Кабмин намерен побороть &quot;зарплатное рабство&quot; в Украине
Кабмин намерен побороть "зарплатное рабство"
В центре Киева проходят сразу четыре акции протеста: усилены меры безопасности
Под Верховной Радой проходит митинг против продажи земли
В ногу со временем: Google Maps найдет Вам зарядку для электромобиля
В ногу со временем: Google Maps найдет Вам зарядку для электромобиля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь