Ирина Шейк примерила на себя образ Леди Гаги из клипа Paparazzi (Фото)

Новости шоу бизнеса:У себя в Instagram знаменитость опубликовала кадр в золотом боди, напоминающем костюм Чудо-женщины.

Модель стала главной героиней нового номера журнала 7Hollywood и снялась для его обложки.

Примечательно, что в этом костюме она уже фотографировалась для обложки журнала Glamour в марте этого года. Правда, тогда это боди выглядело как настоящие доспехи — с гладким золотым шлемом и "защитой" для руки.

Поклонники Шейк в комментариях похвалили образ Ирины и оставили ей множество комплиментов: "Я просто восхищаюсь вашей красотой", "Золотая девочка, невероятно смотрится", "Идеальная", "Королева!".

Некоторые подписчики Ирины вспомнили, что в очень похожем наряде в клипе Sweet Dreams предстала Бейонсе. А Леди Гага в подобном золотом боди появилась в своем видео Paparazzi. Некоторые пользователи уверенно заявили, что Шейк "плагиатит" Гагу, что выглядит особенно странно в свете последних событий — эпатажную певицу обвиняли в том, что она "увела" у Шейк Брэдли Купера.

Разговоры о романе актера с Гагой начались после совместных съемок звезд в фильме "Звезда родилась". Затем на церемонии вручения кинонаграды "Оскар" Леди Гага и Купер чувственно исполнили песню из фильма и вели себя на сцене почти как влюбленная парочка. Позже Гага заявила, что это был продуманный перформанс.

Мы придумали эту любовную историю. Я как актриса, конечно, хотела, чтобы люди поверили в любовь между мной и Брэдли Купером на том "Оскаре". И мы хотели, чтобы зрители увидели и почувствовали эту любовь, чтобы она прошла через все камеры во все телевизоры, которые это транслировали, — рассказывала в интервью певица.