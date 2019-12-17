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Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям ухаживал за ней в студенческие годы

Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям ухаживал за ней в студенческие годы
21:03 Сегодня Телеграф unian.net Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Принц Уильям решил, что путь к сердцу женщины лежит через ее желудок. И не прогадал!

На телеканале BBC вышел рождественский выпуск шоу популярной британской кулинарной писательницы Мэри Берри. Его гостями стали Кейт Миддлтон и принц Уильям. Кембриджи вместе с телеведущей приготовили праздничный обед для волонтеров и работников благотворительных организаций, которые будут трудиться в Рождество.

В преддверии программы телеканал делится тизерами, в одном из них Кэтрин рассказала, как Уильям ухаживал за ней, пишет Еlle.ua. Герцог и герцогиня Кембриджская встретились во время учебы в университете Сент-Эндрюс.

"Во время учебы в университете он готовил десятки блюд. Думаю, тем самым он хотел произвести на меня впечатление, Мэри! Спагетти болоньезе и прочие такие штуки. Да и сегодня он иногда готовит. Например, ему очень удаются завтраки", - рассказала Кэтрин.

Однако принц Уильям ее перебил и сказал, что не умеет готовить от слова "совсем": "Мэри, на самом деле я могу только заварить чай. Кэтрин единственная из нас, кто способен готовить".

 
 
 
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Публикация от  (@kensingtonroyal)

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Еще один интересный факт: однажды в университете Кейт Миддлтон подрабатывала официанткой или, скорее, барменом (но это было сделано ради благотворительности, и как раз ею Кейт продолжила заниматься уже в статусе герцогини): "Я была ужасна. Это был временный бар, созданный в рамках благотворительной акции Action on Addiction в Ливерпуле. Один раз я там не накрыла шейкер крышкой, и у меня все разлетелось по потолку".

Напомним, что весь мир готовится к встрече Нового года и Рождества. Исключением не стали и члены королевской семьи. Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в съемках рождественского телешоу. Королевская чета охотно приготовила праздничный пирог с ведущей Мэри Берри и поделилась своими семейными секретами. В частности, многодетные родители решили признаться, что их дети написали в письмах к Санта-Клаусу.

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Принц Уильям, Дети, Отношения, Кейт Миддлтон, Знаменитости, Королевская семья, Герцоги Кембриджские.
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