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Кардинальная смена имиджа: Камалия поделилась теплыми рождественскими семейными фото

Кардинальная смена имиджа: Камалия поделилась теплыми рождественскими семейными фото
22:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Камалия – одна из представительниц украинского шоу-бизнеса, которая не боится экспериментировать с имиджем.

На днях артистка опубликовала фото, на котором предстала с короткими светлыми волосами. Известно, что Камалия не подстригла свои роскошные длинные волосы, а примерила парик. Артистка решила, что такой имидж ей больше подойдет к рождественскому фото с мужем – пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.

Для особенного снимка пара выбрала праздничный family-look. Миллиардер красовался рядом со своей женой в джинсах и красном свитере со снежинками, а вот Камалия позировала перед камерой в таком же наряде с новогодним рисунком. Образ артистка дополнила вечерним макияжем с акцентом на глаза и аксессуарами.

Уже в подписи Камалия призналась, что подготовила для поклонников сюрприз в виде короткой записи. Однако чем именно будет удивлять артистка подписчиков своего блога – пока неизвестно.

 
 
 
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Публикация от  (@kamaliyaofficial)

 
 
 
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Публикация от  (@kamaliyaofficial)

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"Я подготовила для вас новый так называемый новогодний украинский джингл для этого праздничного сезона, который будет выпущен в любой день. Пожалуйста, потерпите немного", – заинтриговала Камалия.

Ранее артистка демонстрировала поклонникам результаты этой съемки. На других фотографиях Камалия и Мохаммад Захур позировала со своими дочерьми – Арабеллой и Мирабеллой. Кроме этого, артистка показала поклонникам, как выглядит ее новогодняя елка.

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Семья, Знаменитости, Актриса, Украинская певица, Камалия, Смена имиджа, рождественская открытка.
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