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Среда, 18.12.2019
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Сергей Бабкин и его жена украсили обложку известного глянца (Фото)

Сергей Бабкин и его жена украсили обложку известного глянца (Фото)
11:30 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Супруги украсили обложку глянца, снялись в стильной фотосессии, а также рассказали о своей семье.

Звездная пара Сергей и Снежана Бабкины стали героями свежего выпуска журнала "Натали". 

В беседе с изданием Снежана поведала, какой Сергей отец. Как известно, пара воспитывает троих детей: Артура (13 лет), Веселину (9 лет) и Елисея (6 месяцев).

"Я могу свободно оставить на Сергея грудного ребенка и уехать на несколько часов по своим делам, абсолютно не переживая за них. Сережа очень любящий отец, иногда даже чересчур! Он любит безмерно!", - рассказала танцовщица. 

Музыкант в свою очередь признался, что Снежана очень любящая, внимательная и требовательная мама, которая всегда отстаивает права ребенка. 

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"Она очень трепетно относится к жизни своих детей. Для нее это самое-самое ценное, это центр жизни, это ядро, которое все освещает. И все, что она делает, вся ее жизнь нацелена на будущее своих детей", - отметил Сергей.

Снежана также рассказала, что Сергей очень эмоциональный, поэтому в их семье часто возникают споры.

"Он очень эмоциональный, творческий и очень любит поспорить, а я его поддерживаю в этом. Мне кажется, что мы раз в два дня обязательно спорим. Большинство наших решений как раз и рождаются в спорах, иногда в суперострых. Это естественно, и я к этому нормально отношусь", - призналась супруга музыканта.

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Все по теме:

Семья, Фотосессия, Знаменитости, Звезды, Глянцевый журнал, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, Звездные супруги, Сергей и Снежана Бабкины.
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