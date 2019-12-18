Сергей Бабкин и его жена украсили обложку известного глянца (Фото)

Звездная пара Сергей и Снежана Бабкины стали героями свежего выпуска журнала "Натали".
В беседе с изданием Снежана поведала, какой Сергей отец. Как известно, пара воспитывает троих детей: Артура (13 лет), Веселину (9 лет) и Елисея (6 месяцев).
"Я могу свободно оставить на Сергея грудного ребенка и уехать на несколько часов по своим делам, абсолютно не переживая за них. Сережа очень любящий отец, иногда даже чересчур! Он любит безмерно!", - рассказала танцовщица.
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Подводим итоги этого года и, как всегда, разговариваем по душам @natalimagazine Фото: @moi_sofism Ассист-продакшен: Юлия Швецова Стиль: @paulkuraksin MUA: Аня Лысенко Мастер по волосам: Лена Горностай Менеджмент: @yula_company #natali #натали #сергейбабкин #снежанабабкина #бабкины
Музыкант в свою очередь признался, что Снежана очень любящая, внимательная и требовательная мама, которая всегда отстаивает права ребенка.
"Она очень трепетно относится к жизни своих детей. Для нее это самое-самое ценное, это центр жизни, это ядро, которое все освещает. И все, что она делает, вся ее жизнь нацелена на будущее своих детей", - отметил Сергей.
Снежана также рассказала, что Сергей очень эмоциональный, поэтому в их семье часто возникают споры.
"Он очень эмоциональный, творческий и очень любит поспорить, а я его поддерживаю в этом. Мне кажется, что мы раз в два дня обязательно спорим. Большинство наших решений как раз и рождаются в спорах, иногда в суперострых. Это естественно, и я к этому нормально отношусь", - призналась супруга музыканта.