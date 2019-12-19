Актриса Кейт Бекинсейл раскрыла секрет крепкого брака

Новости шоу бизнеса:Голливудская актриса Кейт Бекинсейл официально развелась со своим мужем, режиссером Леном Уайзманом.

Кейт Бекинсейл считает, что сожительство с супругом в конце концов может повредить отношениям.

Я думаю, люди в браке были бы счастливее, если бы не жили в одном доме. Жениться-то легко, а жить с кем-то — это совсем другое, — говорит Кейт.

С 2004 по 2016 Бекинсейл была замужем за режиссером Леном Вайзманом. У нее есть 20-летняя дочь Лили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @womenshealthmag Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 18 Дек 2019 в 11:09 PST

Я думаю, женщинам особенно свойственно корректировать свои желания в зависимости от того, есть ли кто-то рядом с ними в одной комнате. Если у вас есть муж, парень, дети или родители рядом, то, когда вам хочется что-то сделать, вы подумаете и решите: "А, не, ладно, и так нормально".

Также Кейт высказалась против популярной темы о том, что женщине после 30 лет "положено заботиться о семье и сидеть дома".

Это кажется чем-то странным, если женщина после 32 получает удовольствие от жизни. Я не имею в виду наркотики, пьянство и вечеринки. Речь о том, чтобы быть легкой, бывать где-то, а не сидеть дома и ждать менопаузы, — сказала актриса.

Она подчеркнула, что у мужчин в зрелом возрасте такой проблемы не бывает.

Я вижу, как мужчины всегда делают то, что им нравится — будь то отношения, покупка мотоцикла или татуировка. И это не воспринимается так дико, как в случае женщины. Никто не говорит: "А почему у него нет детей? Время идет, ему надо стать отцом" или "Почему у него так много подружек?".