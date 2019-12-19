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Четверг, 19.12.2019
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Ким Кардашян появилась в шикарном платье на обложке известного журнала (Фото)

Ким Кардашян появилась в шикарном платье на обложке известного журнала (Фото)
22:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Американская телезвезда стала лицом зимнего выпуска журнала "7Hollywood". Она примерила несколько изящных нарядов и надела парик.

Поклонники могут увидеть Ким Кардашян в зрелом образе в стиле ретро, который только подчеркнул ее совершенные формы.

39-летняя светская львица очаровала результатами новой фотосессии. Ким Кардашян стала лицом номера американского глянца "7Hollywood". Автором съемки был известный фэшн-фотограф Алекс Малка, который сотрудничает со многими именитыми изданиями.

На обложке Ким Кардашян предстала в облегающем черном платье длины миди в пайетки с оригинальным декольте, которое едва прикрывало грудь знаменитости. Образ дополнили перламутровое ожерелье и массивные серьги с драгоценными камнями.

 
 
 
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Публикация от  (@kimkardashian)

Также многодетная мамочка позировала в белом длинном платье с экстремально глубоким разрезом и колготах с продольной лентой. Неизменными остались только парик и откровенное декольте.

 
 
 
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Публикация от  (@7hollywood_mag)

Ким Кардашьян призналась, что прифотошопила свою дочь на семейное фото

Еще одним соблазнительным коротким нарядом звезда подчеркнула стройное тело и подтянутый живот, ведь платье имело фигурный вырез чуть ли не до бедер.

Кроме соблазнительных фотографий, в сети появилось видео с закулисья модной съемки. Из обнародованных кадров видно, как Ким Кардашян меняла локации и подбирала удачные позы, которые бы смогли передать общее настроение фотосессии.

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Знаменитости, Ким Кардашьян, Звезды, Журнал, Семейство Кардашян, Обложка журнала.
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