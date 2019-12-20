Последствия популярности: актрисе из "Звездных войн" понадобился психиатр

Новости шоу бизнеса:Актрисе из "Звездных войн" пришлось посещать психолога после травли фанатов.

Франшиза "Звездные войны" может похвастаться одним из самых масштабных и сплоченных фандомов в мире, но, как оказалось, это имеет и свои минусы. Например, когда фильм Райана Джонсона "Последние джедаи" столкнулся с яростной критиков поклонников, в итоге все привело к тому, что Келли Мари Трэн, сыгравшая Роуз Тико, была вынуждена удалиться из социальных сетей. Актриса просто не выдержала травли.

В преддверии выхода на экраны "Звездных войн: Скайуокер. Восход" Трэн побывала на шоу "Доброе утро, Америка" и подробнее рассказала о притеснениях со стороны фанатов. Выяснилось, что актриса была вынуждена обратиться за помощью к психологу и пройти терапию, но причиной для этого стали не только негативные отзывы о "Последних джедаях".

Келли призналась, что скачок от актрисы, которая перебивается случайными заработками, до восходящей звезды знаменитой франшизы стал для нее настоящим эмоциональным потрясением. И в итоге ей было просто необходимо сделать шаг назад, чтобы выдохнуть и примириться с издержками популярности.

Кстати, в одном из прошлогодних интервью Трэн рассказывала, что принимала комментарии фанатов слишком близко к сердцу и верила, что их ненависть направлена именно на нее. Но теперь актриса осознала, что нельзя было ставить их слова выше собственной значимости, и справилась со страхами. Уже скоро персонажа Келли можно будет вновь увидеть на большом экране. "Звездные войны: Скайуокер. Восход" стартует в кинотеатрах 16 декабря.