Скачать
Пятница, 20.12.2019
Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
Красюк обратился к фанатам Усика
Красюк обратился к фанатам Усика
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 21 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 21 декабря

Балерина Екатерина Кухар впервые показала свою младшую дочь (Фото)

Балерина Екатерина Кухар впервые показала свою младшую дочь (Фото)
10:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В день Святого Николая Екатерина Кухар решила впервые познакомить своих поклонников с Настей.

Прима-балерина Национальной оперы довольно редко афиширует свою личную жизнь. Ее младшая дочь не привыкла к публичности и была всячески отстранена от лишних глаз.

На официальной странице Екатерины Кухар в инстаграме вчера, 19 декабря, появилась новая фотография, которая спровоцировала настоящий резонанс в сети. Балерина часто снимается в изысканных съемках вместе со своим мужем Александром Стояновым, в то время как не все дети звезды привыкли к свету софитов и вспышек камер.

Накануне новогодних праздников 37-летняя мама решила с размахом провести дебютное знакомство широкой аудитории со своей младшей дочкой. Малышка вместе с мамой позировала для обложки декабрьского номера журнала "Отдохни". Звезда призналась, что девочка с нетерпением ждала свое первое публичнуе появление и тщательно готовилась к нему. Маленькая Настя похожа на свою маму, как две капли воды. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Знаменитости, Балерина, Дочь, Екатерина Кухар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Устоявшиеся стереотипы о вреде сала, которые стоит забыть
02 Не выйдут из моды никогда: как и какие юбки носить этой зимой
03 Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
04 Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
05 Стрелок "нейтрализирован": что происходит возле здания ФСБ в Москве (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Монета в 5 гривен входит в оборот: что важно знать
Монета в 5 гривен входит в оборот: что важно знать
Кабмин запретил игорный бизнес под видом &quot;лотерей&quot;
Кабмин запретил игорный бизнес под видом "лотерей"
На Донбассе почти &quot;тишина&quot;: за сутки один вражеский обстрел
На Донбассе почти "тишина": за сутки один вражеский обстрел
Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл: подробности
Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь