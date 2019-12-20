Балерина Екатерина Кухар впервые показала свою младшую дочь (Фото)

Новости шоу бизнеса:В день Святого Николая Екатерина Кухар решила впервые познакомить своих поклонников с Настей.

Прима-балерина Национальной оперы довольно редко афиширует свою личную жизнь. Ее младшая дочь не привыкла к публичности и была всячески отстранена от лишних глаз.

На официальной странице Екатерины Кухар в инстаграме вчера, 19 декабря, появилась новая фотография, которая спровоцировала настоящий резонанс в сети. Балерина часто снимается в изысканных съемках вместе со своим мужем Александром Стояновым, в то время как не все дети звезды привыкли к свету софитов и вспышек камер.

Накануне новогодних праздников 37-летняя мама решила с размахом провести дебютное знакомство широкой аудитории со своей младшей дочкой. Малышка вместе с мамой позировала для обложки декабрьского номера журнала "Отдохни". Звезда призналась, что девочка с нетерпением ждала свое первое публичнуе появление и тщательно готовилась к нему. Маленькая Настя похожа на свою маму, как две капли воды.