Балерина Екатерина Кухар впервые показала свою младшую дочь (Фото)

Прима-балерина Национальной оперы довольно редко афиширует свою личную жизнь. Ее младшая дочь не привыкла к публичности и была всячески отстранена от лишних глаз.
На официальной странице Екатерины Кухар в инстаграме вчера, 19 декабря, появилась новая фотография, которая спровоцировала настоящий резонанс в сети. Балерина часто снимается в изысканных съемках вместе со своим мужем Александром Стояновым, в то время как не все дети звезды привыкли к свету софитов и вспышек камер.
Накануне новогодних праздников 37-летняя мама решила с размахом провести дебютное знакомство широкой аудитории со своей младшей дочкой. Малышка вместе с мамой позировала для обложки декабрьского номера журнала "Отдохни". Звезда призналась, что девочка с нетерпением ждала свое первое публичнуе появление и тщательно готовилась к нему. Маленькая Настя похожа на свою маму, как две капли воды.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Знакомьтесь, это Настя! Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса готовилась к съемке, подбирала наряды, как светились от счастья её глаза...