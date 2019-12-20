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СМИ: Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались

СМИ: Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались
11:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Вместе они весело проводили время, но ни к чему большему это не привело.

Американский актер и поп-певица разошлись после года отношений. Инсайдеры утверждают, что помехой совместному будущему стало расстояние и различные приоритеты в жизни. 

39-летний продюсер и модель официально развелся с женой, американской танцовщицей Дженной Ли Деван, больше года назад. За их романом зрители наблюдали еще с совместных съемок в музыкальной мелодраме "Шаг вперед". Тогда чувства со съемочной площадки перешли в реальную жизнь и на 12 лет превратили актеров в одну из самых крепких и образцовых пар Голливуда.

Их любовь закончилась весной 2018 года после 9 лет брака. Тогда Ченнинг Татум начал новые отношения с известной 31-летней британской исполнительницей Jessie J. Роман подтвердили сами звезды осенью 2018 года. Однако около месяца назад пара решила разойтись, как сообщает издание People.

Близкое окружение бывших возлюбленных утверждает, что Ченнинг Татум и Джесси Джей не устраивали ссор и скандалов во время расставания. Они решили остаться друзьями. Среди причин, которые могли бы помешать развитию отношений, было расстояние. Ведь мужчина старался как можно больше времени проводить со своей шестилетней дочкой Эверли.

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В суде он требовал от экс-жены составить график встреч с девочкой, чтобы они могли поровну уделять время ребенку. Для его избранницы Джесси Джей было комфортнее жить в родной Британии.

Также инсайдеры утверждают, что влюбленные имели разные жизненные приоритеты, и их взгляды на будущее расходились.

Раньше Джесси Джей в интервью The Times сообщила, что сначала они просто общалась с Ченнингом Татумом как друзья. Романтические отношения у нее начались только после того, как актер официально развелся.

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Отношения, Ченнинг Татум, Джесси Джей, Знаменитости, Расставания.
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