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Владимир Дантес рассказал о ревности в браке с Надей Дорофеевой

Владимир Дантес рассказал о ревности в браке с Надей Дорофеевой
12:50 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:У влюбленных возникало много ссор и скандалов на почве ревности.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес счастливы в отношениях 8 лет, 4 из которых - в законном браке.

Об этом Дантес откровенно рассказал в YouTube-проекте Маши Ефросининой "Экзамен". Владимир признался, что в начале отношений у них было не все так гладко, как кажется со стороны. Из-за постоянного отсутствия Нади дома, он дико ревновал жену, и на этой почве постоянно ей "выносил мозг".

"Ревновал ко всему: к любому фанату, к любому мужику, к любому столбу", - признается Вова. - Но в какой-то момент я осознал, я увидел как искренне она меня любит, как слезы появляются в какие-то моменты. И тогда понимаешь, что блин, чувак, ты сейчас какую-то фигню делаешь, а утром проснешься, а ее не будет. И что ты этим доказал?". 

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Дантес рассказал, что перестал ревновать Надю, однако фильм "Я, ты, он, она", где певица играет возлюбленную Владимира Зеленского, ни разу не смотрел.

"Я понимаю, что это работа, но я не могу это посмотреть. Я понимаю, что сцена поцелуя может во мне что-то подогреть. Я знаю об этом, я видел какие-то мизансцены, я могу шутить на эту тему, но смотреть этот фильм не хочу. Мне так проще будет жить", - признается муж певицы.

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Знаменитости, Надя Дорофеева, Ссоры, Владимир Дантес.
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