Лили-Роуз Депп появилась на обложке французского глянца Grazia

Дочь знамених актеров Ванессы Паради и Джонни Деппа Лили-Роуз, которая построила успешную карьеру в модельном бизнесе и является послом Chanel, снялась для обложки французского глянцевого журнала Grazia.
20-летняя Лили Роуз Депп позировала в объективе фотографа Лейлы Смари (Leila Smara) в образах от французского люксового бренда Chanel.
На фото знаменитость в блестящем розовом костюме с яркими аксессуарами и насыщенным макияжем на фоне украшенной рождественской елки.
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La comédienne et égérie Chanel @lilyrose_depp est notre #covergirl de la semaine ✨Rencontre avec une actrice époustouflante. À découvrir également dans le magazine, votre astro pour l’année 2020. Photos @leilasmara #graziafrance #lilyrosedepp #chanel #astrologie #2020
Напомним, актриса на своей странице в инстаграме открыла рубрику "Вопрос-ответ", где рассказала об отношениях с мужем, уходе за ребенком и своей природной красоте.