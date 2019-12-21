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Лили-Роуз Депп появилась на обложке французского глянца Grazia

Лили-Роуз Депп появилась на обложке французского глянца Grazia
13:28 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Для обложки праздничного номера Grazia снялась Лили-Роуз Депп.

Дочь знамених актеров Ванессы Паради и Джонни Деппа Лили-Роуз, которая построила успешную карьеру в модельном бизнесе и является послом Chanel, снялась для обложки французского глянцевого журнала Grazia.

20-летняя Лили Роуз Депп позировала в объективе фотографа Лейлы Смари (Leila Smara) в образах от французского люксового бренда Chanel.

На фото знаменитость в блестящем розовом костюме с яркими аксессуарами и насыщенным макияжем на фоне украшенной рождественской елки. 

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Напомним, актриса на своей странице в инстаграме открыла рубрику "Вопрос-ответ", где рассказала об отношениях с мужем, уходе за ребенком и своей природной красоте.

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Все по теме:

Модель, Знаменитости, Лили-Роуз Депп, Глянцевый журнал, Grazia.
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