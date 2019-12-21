Лили-Роуз Депп появилась на обложке французского глянца Grazia

Новости шоу бизнеса:Для обложки праздничного номера Grazia снялась Лили-Роуз Депп.

Дочь знамених актеров Ванессы Паради и Джонни Деппа Лили-Роуз, которая построила успешную карьеру в модельном бизнесе и является послом Chanel, снялась для обложки французского глянцевого журнала Grazia.

20-летняя Лили Роуз Депп позировала в объективе фотографа Лейлы Смари (Leila Smara) в образах от французского люксового бренда Chanel.

На фото знаменитость в блестящем розовом костюме с яркими аксессуарами и насыщенным макияжем на фоне украшенной рождественской елки.

Напомним, актриса на своей странице в инстаграме открыла рубрику "Вопрос-ответ", где рассказала об отношениях с мужем, уходе за ребенком и своей природной красоте.