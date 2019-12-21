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Потап публично поздравил свою бывшую жену с днем рождения (Фото)

Потап публично поздравил свою бывшую жену с днем рождения (Фото)
15:47 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Алексей Потапенко и Ирина Горовая являются примером того, что существует дружба после разрыва.

Украинский рэпер Потап, который в 2019 году женился на певице Насте Каменских, публично поздравил свою бывшую жену, продюсера Ирину Горовую в социальных сетях.

Ирина Горовая в пятницу, 20 декабря, отметила свое 42-летие. Поэтому рэпер поздравил украинскую бизнесвумен на своей странице в инстаграме.

Потап опубликовал черно-белое фото из общей съемки для издания JetSetter, в которой они приняли участие после развода. 

 
 
 
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@gorovaya_irina Ирочка с Днём Твоего Рождения ! Будь счастлива !

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Ируся, с днем рождения! Будь счастливой", – лаконично написал рэпер.

С экс-супругом Потапом Ирина сохранила прочные дружеские отношения, а также бывшие влюбленные вместе активно участвуют в воспитании общего сына Андрея.

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11-летний сын Потапа Андрей разместил чувственное фото со звездной мамой, где трогательно поздравил ее.

"С днем рождения тебя! Желаю много счастья, здоровья и любви! Ты у нас самая лучшая и самая красивая", – добавил Андрей Потапенко.

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Все по теме:

Знаменитости, День рождения, Потап, Ирина Горовая, Алексей Потапенко.
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