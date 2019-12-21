Потап публично поздравил свою бывшую жену с днем рождения (Фото)

Украинский рэпер Потап, который в 2019 году женился на певице Насте Каменских, публично поздравил свою бывшую жену, продюсера Ирину Горовую в социальных сетях.
Ирина Горовая в пятницу, 20 декабря, отметила свое 42-летие. Поэтому рэпер поздравил украинскую бизнесвумен на своей странице в инстаграме.
Потап опубликовал черно-белое фото из общей съемки для издания JetSetter, в которой они приняли участие после развода.
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@gorovaya_irina Ирочка с Днём Твоего Рождения ! Будь счастлива !
"Ируся, с днем рождения! Будь счастливой", – лаконично написал рэпер.
С экс-супругом Потапом Ирина сохранила прочные дружеские отношения, а также бывшие влюбленные вместе активно участвуют в воспитании общего сына Андрея.
11-летний сын Потапа Андрей разместил чувственное фото со звездной мамой, где трогательно поздравил ее.
"С днем рождения тебя! Желаю много счастья, здоровья и любви! Ты у нас самая лучшая и самая красивая", – добавил Андрей Потапенко.