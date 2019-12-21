В розовом брючном костюме: королева Летиция появилась на открытии выставки (Фото)

Новости шоу бизнеса:Испанская королева Летиция умеет поражать каждым своим выходом.

Королева Испании Летиция умеет стильно сочетать элементы базового гардероба с яркими акцентами.

На открытие выставки в Королевском дворце в Мадриде бывшая журналистка надела штанный костюм пастельно-розового цвета.

Костюм из коллекции Hugo Boss Летиция дополнила белой блузой от Carolina Herrera и остроносыми лаковыми туфлями на устойчивых каблуках бежевого цвета.

Стилисты испанской королевы сделали ей легкую укладку волос и макияж в коричневых оттенках.

Штанные костюмы в 2019 году пользуются бешеной популярностью, ведь в них можно идеально выглядеть не только на бизнес-встречах, но и даже на вечеринках.