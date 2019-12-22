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"Я подумала, что умерла": Марго Робби ошеломила поклонников (Видео)

"Я подумала, что умерла": Марго Робби ошеломила поклонников (Видео)
10:31 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Знаменитая актриса Марго Робби сделала неожиданное признание.

Актриса "чуть не умерла" после церемонии награждения.

Одна из самых обсуждаемых актрис минувшего года стала гостьей вечернего шоу Jimmy Kimmel Live. В телевизионной студии сексуальная блондинка появилась в эффектной "двойке": блузе с объемными рукавами и мини-юбке марки The Vampire’s Wife.

Плотная ткань сияла тонкими золотыми нитями и создавала по-настоящему гипнотический эффект.

В студии Марго неожиданно рассказала про самую "сюрреалистическую" ночь в ее жизни, когда она думала, что умерла после того, как потеряла сознание пьяной на церемонии награждения Logie Awards — австралийской версии "Эмми".

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"Я потеряла сознание в одной из кабинок туалета в казино, где происходило торжество. А когда пришла в себя и вышла в общий зал, то он оказался абсолютно пустым. Хотя вечно полон народа. Вокруг не было ни души, и на мгновение я подумала, что умерла и попала в чистилище. Это было так странно!" В конце концов актриса столкнулась с кем-то из персонала, человек заверил ее, что она по-прежнему жива.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Марго Робби, Голливудская актриса.
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