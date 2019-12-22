"Я подумала, что умерла": Марго Робби ошеломила поклонников (Видео)

Новости шоу бизнеса:Знаменитая актриса Марго Робби сделала неожиданное признание.

Актриса "чуть не умерла" после церемонии награждения.

Одна из самых обсуждаемых актрис минувшего года стала гостьей вечернего шоу Jimmy Kimmel Live. В телевизионной студии сексуальная блондинка появилась в эффектной "двойке": блузе с объемными рукавами и мини-юбке марки The Vampire’s Wife.

Плотная ткань сияла тонкими золотыми нитями и создавала по-настоящему гипнотический эффект.

В студии Марго неожиданно рассказала про самую "сюрреалистическую" ночь в ее жизни, когда она думала, что умерла после того, как потеряла сознание пьяной на церемонии награждения Logie Awards — австралийской версии "Эмми".

"Я потеряла сознание в одной из кабинок туалета в казино, где происходило торжество. А когда пришла в себя и вышла в общий зал, то он оказался абсолютно пустым. Хотя вечно полон народа. Вокруг не было ни души, и на мгновение я подумала, что умерла и попала в чистилище. Это было так странно!" В конце концов актриса столкнулась с кем-то из персонала, человек заверил ее, что она по-прежнему жива.