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Алена Шоптенко слегка изменила свой образ (Фото)

Алена Шоптенко слегка изменила свой образ (Фото)
12:17 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Хореограф решила поэкспериментировать с прической.

Знаменитая украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко решила сменить свой имидж. Впервые за несколько лет она отказалась от длинных волнистых волос и подстриглась.

Снимки участница "Танцев со звездами 2019" разместила на официальной инстаграм-странице и сразу же вызвала огромный ажиотаж среди поклонников. Все потому, что к экспериментам с внешностью Алена Шоптенко относится очень ответственно. Да и для самой танцовщицы такое решение стало своеобразной авантюрой, в которую она не могла поверить даже после похода в парикмахерскую.

"Я не могу поверить, что сделала это! 32 года я ходила только с длинными волосами!" – призналась Елена Шоптенко.

 
 
 
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Я не могу поверить, что сделала это! 32 года я ходила только с длинными волосами! Когда я была подростком, мне не разрешала стричься мама, и это приводило к конфликтам, ведь дух противоречия и жажда экспериментов со своей внешностью зашкаливали. Плюс было крайне неудобно делать прически на турниры по бальным танцам с волосами ниже попы В 16 лет я всё-таки подрезала кончики, и мои волосы, избавившись от веса, резко подскочили и стали кудрявиться. Так, ещё 10 лет я проходила с пышной кудрявой шевелюрой Ну и, став немного постарше, я поняла, что всё-таки правильно сделала, что послушалась маму и не обрезала волосы коротко. Длинные волосы были моей визитной карточкой много лет ))) Но после беременности и структура волос, и их состояние изменилось, поэтому я наконец-то решилась поменять прическу Ну как я вам обновлённая?

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Танцовщица решила объяснить, почему не решалась менять имидж, вспомнив детские годы. По словам Елены Шоптенко, ее мама никогда не давала разрешения на стрижку, из-за чего возникало немало семейных споров. Однако в 16 лет она все же решилась на эксперимент и подрезала кончики, поэтому ее волосы стали волнистыми и объемным.

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"Было очень неудобно делать прически на турниры по бальным танцам с волосами ниже пояса. В 16 лет я все-таки подрезала кончики и мои волосы, лишившись веса, резко подскочили и стали волнистыми. Так еще 10 лет я проходила с пышной кудрявой шевелюрой. Ну и, став немного старше, я поняла, что все-таки правильно сделала, что послушалась маму и не обрезала волосы коротко", – поделилась она.

В течение танцевальной карьеры длинные волосы были своеобразной визитной карточкой Елены Шоптенко. Однако перед своим 32-ым днем рождения, который прошел 21 декабря, хореограф решила сменить стиль. Елена Шоптенко не скрывала: на решение повлияло и материнство. После рождения сына структура ее волос изменилась, поэтому необходимо было укоротить длину прядей.

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Знаменитости, Звезды, Хореограф, Алена Шоптенко.
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