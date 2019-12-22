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Дженнифер Лопес не прекращает поражать своей шикарной фигурой (Фото)

Дженнифер Лопес не прекращает поражать своей шикарной фигурой (Фото)
15:31 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Дженнифер Лопес засняли папарацци перед занятием йогой.

Певица и актриса Дженнифер Лопес не пропускает ни одного занятия спортом. Сейчас звезда проводит свое время с семьей во Флориде, где регулярно попадает в объективы папарацци, когда спешит на тренировку.

Многим поклонникам Джей Ло сложно поверить, что певице уже 50 лет. Знаменитость действительно поражает роскошным внешним видом, а секретами красоты является здоровое питание, активные тренировки и уход за собой.

Уличные фотографы сняли Лопес и ее жениха Алекса Родригеса, когда они шли на занятия йогой.

 
 
 
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Legend at gym #jlo #JenniferLopez @jlo

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jenniferlopezlife)

Певица была одета в короткий черный топ от Guess и вельветовые лосины.

Дженнифер дополнила свой спортивный look солнцезащитными очками и золотыми серьгами-кольцами. В руках она держала стилизованную под ее имя бутылку с водой и телефон.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Певица, Американская певица, Дженнифер Лопес, Американская актриса.
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