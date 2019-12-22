Дженнифер Лопес не прекращает поражать своей шикарной фигурой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Дженнифер Лопес засняли папарацци перед занятием йогой.

Певица и актриса Дженнифер Лопес не пропускает ни одного занятия спортом. Сейчас звезда проводит свое время с семьей во Флориде, где регулярно попадает в объективы папарацци, когда спешит на тренировку.

Многим поклонникам Джей Ло сложно поверить, что певице уже 50 лет. Знаменитость действительно поражает роскошным внешним видом, а секретами красоты является здоровое питание, активные тренировки и уход за собой.

Уличные фотографы сняли Лопес и ее жениха Алекса Родригеса, когда они шли на занятия йогой.

Переглянути цей допис в Instagram Legend at gym #jlo #JenniferLopez @jlo Допис, поширений Jennifer Lopez (@jenniferlopezlife) 22 Гру 2019 р. о 4:48 PST

Певица была одета в короткий черный топ от Guess и вельветовые лосины.

Дженнифер дополнила свой спортивный look солнцезащитными очками и золотыми серьгами-кольцами. В руках она держала стилизованную под ее имя бутылку с водой и телефон.