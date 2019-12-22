Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте
Рейтинг самых высоких зарплат в мировом спорте
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Актер Гоша Куценко сделал откровенное заявление: "Хотел быть президентом Украины"

Актер Гоша Куценко сделал откровенное заявление: "Хотел быть президентом Украины"
22:33 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известный российский актер думал баллотироваться на пост украинского президента 10 лет назад.

В комментарии изданию "Вечерняя Москва" актер подчеркнул, что в последнее время очень много думал, как бы он вел себя на посту президента страны. Или же играл такую роль в кино.

"Решил, что это, наверное, самая сложная роль в мире. Я когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно. Но у меня заболела мама, и я забыл об этом своем желании", – рассказал Куценко.

По его словам, сейчас пришли сложные времена: поколение 30-35-летних ребят, а они уже не помнят "по-взрослому" даже девяностые и все время стонут.

"А я помню еще восьмидесятые. Потому что я – родом из далекого 1967 года. И могу сказать, что сейчас жизнь несравненно лучше, чем было в девяностых, и нет тех катастроф, которые были в то время", – добавил актер.

"Уже пью": Владимир Остапчук ошеломил своих фанатов откровенным признанием (Фото)
"Уже пью": Владимир Остапчук ошеломил своих фанатов откровенным признанием (Фото)Читать полностью

Заметим, что действующий украинский президент Владимир Зеленский в свое время был основателем и актером юмористической студии "Квартал 95". Также он за своими плечами имеет не одну роль в кино.

Что известно о Гоше Куценко?

Настоящее имя – Юрий Куценко. Родился в 1952 году в украинском Запорожье. Впоследствии вместе с семьей переехал во Львов и окончил местную школу №52. В 1988 году переехал в Москву. В российской столице он в 1992 году окончил школу-студию МХАТ. После этого началась его актерская карьера. Всего в своем активе имеет 155 работ в 140 проектах. В 2016 году Куценко заявил о прекращении актерской деятельности. Такой шаг он объяснил тем, что планирует заняться режиссерством.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гоша Куценко, Президент Украины, Российский актер, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь