Актер Гоша Куценко сделал откровенное заявление: "Хотел быть президентом Украины"

Новости шоу бизнеса:Известный российский актер думал баллотироваться на пост украинского президента 10 лет назад.

В комментарии изданию "Вечерняя Москва" актер подчеркнул, что в последнее время очень много думал, как бы он вел себя на посту президента страны. Или же играл такую роль в кино.

"Решил, что это, наверное, самая сложная роль в мире. Я когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно. Но у меня заболела мама, и я забыл об этом своем желании", – рассказал Куценко.

По его словам, сейчас пришли сложные времена: поколение 30-35-летних ребят, а они уже не помнят "по-взрослому" даже девяностые и все время стонут.

"А я помню еще восьмидесятые. Потому что я – родом из далекого 1967 года. И могу сказать, что сейчас жизнь несравненно лучше, чем было в девяностых, и нет тех катастроф, которые были в то время", – добавил актер.

Заметим, что действующий украинский президент Владимир Зеленский в свое время был основателем и актером юмористической студии "Квартал 95". Также он за своими плечами имеет не одну роль в кино.

Что известно о Гоше Куценко?

Настоящее имя – Юрий Куценко. Родился в 1952 году в украинском Запорожье. Впоследствии вместе с семьей переехал во Львов и окончил местную школу №52. В 1988 году переехал в Москву. В российской столице он в 1992 году окончил школу-студию МХАТ. После этого началась его актерская карьера. Всего в своем активе имеет 155 работ в 140 проектах. В 2016 году Куценко заявил о прекращении актерской деятельности. Такой шаг он объяснил тем, что планирует заняться режиссерством.