Умер известный французский модельер Эмануэль Унгаро

Новости шоу бизнеса:Французский модельер итальянского происхождения умер в возрасте 86 лет в Париже.

Эмануэль Унгаро был известным французским модельером. Основатель собственного дома высокой моды родился в семье портного 13 февраля 1933. Начиная с 1965 года Эмануель на протяжении шести лет работал доме моды Кристобаля Баленсиаги. После этого, вместе со своей подругой Соней Кнапп, основал собственное ателье. В этом жее году он создал первую самостоятельную коллекцию, которая имела громкий успех.

Постоянными клиентами Унгаро были многие известные актрисы. Анук Эме, Катрин Денёв, Изабель Аджани. Через два года после открытия, Унгаро перевез свое ателье на Авеню Монтень - улица в Париже, где ателье стало более популярным и преобрело международную извесность. Клиентами дома стали Жаклин Кеннеди, Ира фон Фюрстенберг.

В 1996 году Эмануэль Унгаро решил продать контрольный пакет акций своей фирмы итальянской компании Ferragamo. Модельер покинул мир моды в 2004 году. В поссление два года своей жизни модельер сильно болел.

Главной жизненной позицией модельера было: "Не надо носить платье, надо жить в нем". Новым владельцем Emanuel Ungaro Асим Абдулла назначил а актрису Линдси Лохан, после нее дом моды возглавлял Фаусто Пулизи. Бренд продолжает выпускать женскую одежду, а также духи и мебель.