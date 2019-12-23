Ольга Фреймут поздравила маму с днем рождения (Фото)

Новости шоу бизнеса:На своей странице в инстаграме Оля Фреймут разместила черно-белые фото с Аллой Михайловной.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут публично поздравила свою мать Аллу Михайловну Конык с днем рождения, которой 22 декабря исполнилось 58 лет.

В подписи телеведущая нежно призналась, что для нее мама – это вдохновение и доказательство того, что "нет ничего невозможного и мечтать нужно высоко".

Мамочка, ты всегда на моей стороне, даже когда я не права, а судьбоносные ошибки ты называешь "полезным опытом". Будь счастливой и здоровой, ведь ты источник моей силы и уверенности. С днем рождения, – трогательно поздравила Фреймут свою мать с праздником.

Поклонники телеведущей в социальных сетях также присоединились к поздравлениям и пожелали Алле счастья и здоровья. Также некоторые пользователи заметили сходство Оли с мамой.

"У вас очень красивая мама", "Ого, как вы похожи", "Такая светлая женщина", "Вы – копия мамы", "Очень красивые, как две сестрички", "Искренне поздравляю вашу мамочку с днем рождения", – пишут подписчики в комментариях.

На своей странице в инстаграм-сторис Оля Фреймут также разместила фотографию матери, которая держит на руках своих внуков и прячется от дождя под зонтиком.