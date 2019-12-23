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Ольга Фреймут поздравила маму с днем рождения (Фото)

Ольга Фреймут поздравила маму с днем рождения (Фото)
14:38 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На своей странице в инстаграме Оля Фреймут разместила черно-белые фото с Аллой Михайловной.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут публично поздравила свою мать Аллу Михайловну Конык с днем рождения, которой 22 декабря исполнилось 58 лет.

В подписи телеведущая нежно призналась, что для нее мама – это вдохновение и доказательство того, что "нет ничего невозможного и мечтать нужно высоко".

Мамочка, ты всегда на моей стороне, даже когда я не права, а судьбоносные ошибки ты называешь "полезным опытом". Будь счастливой и здоровой, ведь ты источник моей силы и уверенности. С днем рождения, – трогательно поздравила Фреймут свою мать с праздником. 

 
 
 
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Мама - моє натхнення, доказ того, що немає нічого неможливого і мріяти потрібно високо. Вона завжди сяє, блакитні очі переповнені теплом, у неї багато друзів і тих, кому вона допомагає... ­ Мамочка , ти завжди на моєму боці, навіть, коли я не права; а доленосні помилки ти називаєш «корисним досвідом». ­ Будь щасливою і здоровою, адже ти джерело моєї сили і впевненості. З Днем народження!

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Поклонники телеведущей в социальных сетях также присоединились к поздравлениям и пожелали Алле счастья и здоровья. Также некоторые пользователи заметили сходство Оли с мамой.

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"У вас очень красивая мама", "Ого, как вы похожи", "Такая светлая женщина", "Вы – копия мамы", "Очень красивые, как две сестрички", "Искренне поздравляю вашу мамочку с днем рождения", – пишут подписчики в комментариях.

На своей странице в инстаграм-сторис Оля Фреймут также разместила фотографию матери, которая держит на руках своих внуков и прячется от дождя под зонтиком.

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Знаменитости, Звезда, Телеведущая, Телезвезда, Оля Фреймут.
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