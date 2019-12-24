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Поклонники Бритни Спирс проиграли суд против ее отца: подробности

Поклонники Бритни Спирс проиграли суд против ее отца: подробности
08:48 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Верные поклонники звезды проиграли суд против ее отца, который по-прежнему будет опекать 38-летнюю дочь.

Похоже, "домашний арест" Бритни Спирс продлится еще долго. Еще нескоро певица получит возможность распоряжаться своими финансами и самостоятельно выбирать спутника жизни. 

Напомним, что уже несколько лет в Сети ходят слухи, что Джейми Спирс специально пичкает Бритни психотропными веществами и отправляет в реабилитационные клиники, чтобы еще больше затуманить ее сознание и лишить собственной воли.

В Twitter и Facebook стали появляться аккаунты борцов за справедливость, желающих вернуть знаменитости право принимать решения касательно своей жизни. Тогда же всемирное распространение получил хэштег СвободуБритни (#FreeBritney). 

В июне Джейми Спирс окончательно потерял терпение и обратился в суд, обвинив в клевете одного из самых активных фанатов Бритни — Энтони Элиа, создателя группы Absolute Britney. Блогер умышленно манипулировал сообщениями и комментариями в социальных сетях, чтобы создать впечатление, что певица нуждается в помощи. Закон оказался на стороне отца Бритни и вынес вердикт: впредь Элиа запрещено негативно высказываться об опекунах Спирс и распространять в Сети очерняющие их посты.

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Интересно, что с сентября по состоянию здоровья Джейми Спирс официально отказался опекать дочь, его место номинально заняла Джоди Монтгомери, личная помощница певицы. Однако все это время отец ежедневно получал самую полную информацию о самочувствии Бритни. Уже в январе он вновь вернется к своим обязанностям, видимо, здоровье мужчины чудесным образом улучшилось.

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Суд, Бритни Спирс, Певица, Знаменитость, Артистка, Отец Бритни Спирс, Пеекунство.
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