Поклонники Бритни Спирс проиграли суд против ее отца: подробности

Похоже, "домашний арест" Бритни Спирс продлится еще долго. Еще нескоро певица получит возможность распоряжаться своими финансами и самостоятельно выбирать спутника жизни.
Напомним, что уже несколько лет в Сети ходят слухи, что Джейми Спирс специально пичкает Бритни психотропными веществами и отправляет в реабилитационные клиники, чтобы еще больше затуманить ее сознание и лишить собственной воли.
В Twitter и Facebook стали появляться аккаунты борцов за справедливость, желающих вернуть знаменитости право принимать решения касательно своей жизни. Тогда же всемирное распространение получил хэштег СвободуБритни (#FreeBritney).
photo credit: @francesiacuzzi pic.twitter.com/7sYqcr3wKc
— Britney Spears (@britneyspears) May 4, 2019
В июне Джейми Спирс окончательно потерял терпение и обратился в суд, обвинив в клевете одного из самых активных фанатов Бритни — Энтони Элиа, создателя группы Absolute Britney. Блогер умышленно манипулировал сообщениями и комментариями в социальных сетях, чтобы создать впечатление, что певица нуждается в помощи. Закон оказался на стороне отца Бритни и вынес вердикт: впредь Элиа запрещено негативно высказываться об опекунах Спирс и распространять в Сети очерняющие их посты.
Интересно, что с сентября по состоянию здоровья Джейми Спирс официально отказался опекать дочь, его место номинально заняла Джоди Монтгомери, личная помощница певицы. Однако все это время отец ежедневно получал самую полную информацию о самочувствии Бритни. Уже в январе он вновь вернется к своим обязанностям, видимо, здоровье мужчины чудесным образом улучшилось.