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Дочь Риз Уизерспун поразила сходством со своей мамой (Фото)

Дочь Риз Уизерспун поразила сходством со своей мамой (Фото)
13:36 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитость часто демонстрирует семейную идиллию в сети, публикуя снимки с потомками.

Голливудская актриса Риз Уизерспун может похвастаться замечательными отношениями с тремя детьми: 20-летней Авой, 16-летним Диконом и 7-летним Теннеси.

В канун католического Рождества Риз Уизерспун в который раз умилила сеть общей фотографией со своей дочерью Авой. На праздничном селфи обе красавицы позировали в черном наряде, который дополнили украшениями. Риз и Ава сделали похожий макияж с акцентом на красные губы, что еще больше подчеркнуло их сходство. Поэтому в сети уже успели посмеяться, что на фото – не мама с дочкой, а двойняшки.

Уже в посте 43-летняя актриса призналась, что сходила на вечеринку с Авой. Это и неудивительно, ведь дочь Риз Уизерспун может смело назвать своей подругой. Да и выглядит голливудская звезда, как ее сверстник. 

 
 
 
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Girls night out with my favorite daughter! (ok she's my only daughter but still)

Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Вечеринка для девочек с моей любимой дочерью. Ладно, с моей единственной дочерью, но все же, – написала с юмором Риз Уизерспун.

Дженнифер Лопес не прекращает поражать своей шикарной фигурой (Фото) 

Как известно, Ава – первенец актрисы. Риз Уизерспун родила девочку, когда была в браке с Райаном Филиппом. Кроме этого, супруги воспитывали сына Дикона. После развода в 2008 году дети захотели жить со звездной мамой, однако часто посещают имение своего отца и активно общаются с ним.

Всего за 2 года после разрыва брака Риз Уизерспун вышла замуж за агента по поиску талантов Джима Тота. Ни новые отношения, ни появление еще одного ребенка не повлияли на связь актрисы с потомками. Поэтому она при возможности проводит с ними свободное время и охотно демонстрирует общие кадры.

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Дети, Риз Уизерспун, Знаменитости, Фото, Сходство.
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