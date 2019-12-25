Все любят котиков: знаменитости и их пушистые друзья (Фото)

С самого начала существования кинематографа кошки снимались бок о бок с актерами, пленяя сердца зрителей. Неудивительно, что звезды золотого века Голливуда любили фотосессии с животными.
Ава Гарднер и ее сиамская кошка, 1946
Энтони Перкинс играет с котенком, 1958
Энтони Перкинс угощает сиамскую кошку мороженым, 1950-е
14-летняя Бетт Дэвис с питомцем, 1922
Бетт Дэвис с котенком, апрель 1943
Бетти Грейбл и ее меховой «воротник» Уитни, 1935
Брижит Бардо с любимцем, 1959
Кларк Гейбл позирует с одной из кошек, живших на его ранчо в долине Сан-Фернандо, 1945
Кларк Гейбл и Кэрол Ломбард с двумя сиамскими кошками в своем доме в долине Сан-Фернандо, 1940
Кэри Грант выгуливает свою сиамскую кошку в Беверли-Хиллз, 1955
Элизабет Тейлор с кошкой в Париже, 1961
Элизабет Тейлор в своем доме в Беверли-Хиллз с сиамским котом по кличке Кофе, 1956
Фред Астер и его сиамский кот Карлайл, 1962
Фредди Меркьюри со своей кошкой Тиффани, 1986
Джордж Харрисон с котом Корки, Суррей, Англия, 1965
Грета Гарбо с котом Сесила Битона, Брод-Чалк, Англия, 1951
Ингрид Бергман обнимает кота во время съемок в Элстри, Англия, 1958