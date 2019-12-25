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Среда, 25.12.2019
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Все любят котиков: знаменитости и их пушистые друзья (Фото)

Смотрите фото (18)
Все любят котиков: знаменитости и их пушистые друзья (Фото)
05:58 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Перед вами коллекция винтажных снимков знаменитых личностей и их пушистых друзей.

С самого начала существования кинематографа кошки снимались бок о бок с актерами, пленяя сердца зрителей. Неудивительно, что звезды золотого века Голливуда любили фотосессии с животными. 

Ава Гарднер и ее сиамская кошка, 1946

Энтони Перкинс играет с котенком, 1958

Энтони Перкинс угощает сиамскую кошку мороженым, 1950-е

14-летняя Бетт Дэвис с питомцем, 1922

Бетт Дэвис с котенком, апрель 1943

Бетти Грейбл и ее меховой «воротник» Уитни, 1935

Брижит Бардо с любимцем, 1959

Кларк Гейбл позирует с одной из кошек, живших на его ранчо в долине Сан-Фернандо, 1945

Кларк Гейбл и Кэрол Ломбард с двумя сиамскими кошками в своем доме в долине Сан-Фернандо, 1940

Кэри Грант выгуливает свою сиамскую кошку в Беверли-Хиллз, 1955

Элизабет Тейлор с кошкой в Париже, 1961

Элизабет Тейлор в своем доме в Беверли-Хиллз с сиамским котом по кличке Кофе, 1956

Фред Астер и его сиамский кот Карлайл, 1962

Фредди Меркьюри со своей кошкой Тиффани, 1986

Джордж Харрисон с котом Корки, Суррей, Англия, 1965

Грета Гарбо с котом Сесила Битона, Брод-Чалк, Англия, 1951

Ингрид Бергман обнимает кота во время съемок в Элстри, Англия, 1958

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Коты, Знаменитости, Звезды, Кошки, Питомец.
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