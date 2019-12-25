По роману Стивена Кинга снимут мини-сериал

Новости шоу бизнеса:Роман "Кэрри" был издан в 1974 году и стал первой опубликованной книгой Стивена Кинга.

Студия FX начал работу над новым минисериал, который станет экранизацией романа Стивена Кинга "Кэрри". Об этом сообщает Variety.

История расскажет о старшекласснице Кэрри, которая обладала телекинезом и решила отомстить своим одноклассникам, которые издевались над ней.

Роман был трижды экранизирован в полнометражном кино. Работа над мини-сериалом пока находится на ранней стадии.

Как ранее сообщало агентство, роман ужасов Стивена Кинга «Темная половина» (The Dark Half) планируют снова экранизировать. Производством киноадаптации будет заниматься американская медиакомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

К слову, «Темная половина» была последним романом Стивена Кинга, прежде чем он окончательно бросил пить. Его склонность к алкоголю и желание покончить с этим отражены в его книгах в виде мотива раздвоения личности.