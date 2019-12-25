Опубликовано трогательное семейное фото от герцогов Кембриджских

Новости шоу бизнеса:Автором фотографии стала Кейт Миддлтон, которая засняла свою семью в графстве Норфолк в начале этого года.

Королевская семья поздравила всех своих поклонников с Рождеством на страницах социальных сетей.

В официальном аккаунте герцогов Кембриджских в инстаграме появился новый черно-белый снимок, на котором изображены трое детей семейства рядом с принцем Уильямом.

По традиции, представители королевской семьи презентуют свои рождественские открытки. Однако главное праздничное фото года Кейт Миддлтон и принца Уильяма появилось в сети преждевременно. Возможно, поэтому семья решила поделиться не менее трогательными кадрами со своими детьми именно в день Рождества.

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На фотографии шестилетний принц Джордж, четырехлетняя Шарлотта и полуторагодовалый Луи. Папа нежно обнимает своего младшего отпрыска и целует его в щечку. Искренние эмоции детей невозможно скрыть.

Желаем всем нашим подписчикам счастливого и спокойного Рождества, – обратились к общественности герцоги Кембриджские.

Также на днях совместно с первыми наследниками престола – принцем Чарльзом, Уильямом и Джорджем – Елизавета II приняла участие в атмосферной фотосессии и испекла пудинг для военных. Королевская семья приготовила один из 99 десертов, которые отправят в военные части Великобритании и стран Содружества наций.