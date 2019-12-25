Скачать
Среда, 25.12.2019
Зеленский запретил поставки электроэнергии из России
Зеленский запретил поставки электроэнергии из России
В "Слуге народа" рассказали, что стало причиной захвата Крыма (Видео)
В "Слуге народа" рассказали, что стало причиной захвата Крыма (Видео)
Джошуа задумывается о бое в Африке
Джошуа задумывается о бое в Африке
С Рождеством 2019: красивые СМС-поздравления в прозе и открытках
С Рождеством 2019: красивые СМС-поздравления в прозе и открытках

Теперь официально: дата развода Майли Сайрус и Лиама Хемсворта

Теперь официально: дата развода Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
16:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Звездная пара пришла к соглашению относительно официального бракоразводного процесса.

Летом этого года звездные супруги ошеломили известием о своем расставании. Тогда в заявлении о разводе, поданном в один из судов Лос-Анджелеса, актер указал причину – "неразрешимые противоречия во взглядах". Однако расторжение брака Лиама Хемсворта и Майли Сайрус должно состояться без каких-либо скандалов по разделу денег и имущества, поскольку перед свадьбой пара подписала брачный контракт.

Адвокаты бывших влюбленных во вторник, 24 декабря, передали все необходимые юридические документы в суд, утверждая, что оба пришли к соглашению об условиях развода. Судя по всему, актер и певица наконец решились признать, что их отношения больше не спасти и решили двигаться дальше.

По странному стечению обстоятельств, такой смелый шаг пара приурочила к первой годовщине своей свадьбы, которая состоялась в тайне от СМИ в Калифорнии 22-23 декабря 2018 года.

Острого спора за раздел имущества у них не было. Собаки Тани и Дори, которых Лиам взял из приюта, останутся под опекой Майли Сайрус. Дом в Калифорнии, в котором год назад состоялась свадебная церемония пары, тоже удалось разделить без проблем благодаря брачному контракту.

 Майли Сайрус пошутила о своих отношениях с Лиамом Хемсвортом

Однако следует отметить, что процесс оформления документов о расторжении брака продлится шести месяцев после подачи заявления. Поэтому официально разведенными Майли Сайрус и Лиам Хемсворт станут только в марте следующего года. Но этот факт не мешает знаменитостям публично демонстрировать свои новые романы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Развод, Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Актер, Певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 26 декабря
02 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
03 Сегодня отмечают католическое Рождество
04 Почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут
05 Грымчаку продлили срок содержания под стражей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Папа Римский призвал к миру в Украине
Папа Римский призвал к миру в Украине
Рождество: Меркель лично поздравила Порошенко
Рождество: Меркель лично поздравила Порошенко
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Все дело в пыли? Геологи нашли еще одну причину ускорения эволюции на Земле
Все дело в пыли? Геологи нашли еще одну причину ускорения эволюции на Земле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь