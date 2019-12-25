"Теперь я голубая": MARUV сменила имидж

Новости шоу бизнеса:Певица продолжает эксперименты со своим образом, и на этот раз она примерила новый цвет волос.

Эпатажная украинская певица MARUV не устает удивлять поклонников кардинальными сменами имиджа. Недавно она перекрасилась в блонд, а теперь и вовсе решила примерить голубой цвет волос.

В своем Instagram-аккаунте MARUV опубликовала результат очередного эксперимента с имиджем.

"Теперь я голубая. Вам нравится моя новая причёска?" - подписала снимки певица.

Над новым цветом волос MARUV традиционно работал известный колорист Михаил Рудишин, который ранее работал с волосами Леси Никитюк и Michelle Andrade.