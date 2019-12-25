"Теперь я голубая": MARUV сменила имидж

Эпатажная украинская певица MARUV не устает удивлять поклонников кардинальными сменами имиджа. Недавно она перекрасилась в блонд, а теперь и вовсе решила примерить голубой цвет волос.
В своем Instagram-аккаунте MARUV опубликовала результат очередного эксперимента с имиджем.
"Теперь я голубая. Вам нравится моя новая причёска?" - подписала снимки певица.
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So, now I’m blue Do you like my new hairstyle by @rudyshyn_mykhailo ?
Над новым цветом волос MARUV традиционно работал известный колорист Михаил Рудишин, который ранее работал с волосами Леси Никитюк и Michelle Andrade.