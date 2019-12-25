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"Теперь я голубая": MARUV сменила имидж

"Теперь я голубая": MARUV сменила имидж
22:17 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Певица продолжает эксперименты со своим образом, и на этот раз она примерила новый цвет волос.

Эпатажная украинская певица MARUV не устает удивлять поклонников кардинальными сменами имиджа. Недавно она перекрасилась в блонд, а теперь и вовсе решила примерить голубой цвет волос.

В своем Instagram-аккаунте MARUV опубликовала результат очередного эксперимента с имиджем.

"Теперь я голубая. Вам нравится моя новая причёска?" - подписала снимки певица.

 
 
 
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So, now I’m blue  Do you like my new hairstyle by @rudyshyn_mykhailo ?

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Начал с неуместных шуток": MARUV рассказала, где и как познакомилась с мужем

Над новым цветом волос MARUV традиционно работал известный колорист Михаил Рудишин, который ранее работал с волосами Леси Никитюк и Michelle Andrade.

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Все по теме:

Певица, Имидж, Знаменитость, Смена имиджа, MARUV.
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