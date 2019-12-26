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Сара Сампайо похвасталась сексуальной фигурой (Фото, Видео)

Сара Сампайо похвасталась сексуальной фигурой (Фото, Видео)
11:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Валентина Сампайо позировала без макияжа, в очередной раз доказывая изящество черт своего лица.

Бразильская модель и актриса, которая стала первым в истории трансгендерным "ангелом" бренда Victoria's Secret, поделилась архивным кадром из своего отдыха на родине. Девушка призналась, что скучает за солнечным курортом и не может дождаться возможности вновь понежиться под ласковым солнцем на роскошных пляжах Бразилии.

На архивных фотографиях 23-летняя модель, которая время от времени демонстрирует свое тело во время пикантных съемок, появилась в асметричном коричневом капальнике, оголов одно плечо. Девушка изображена в откровенной позе на лежаке. Фоном для фото стал океан и скалистое побережье.

Легкий бриз только дополнил кадр, обеспечив объемную прическу знаменитой модели. 

 
 
 
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Bom dia Brasiiillll Missing Summer mas tá chegando!!! Não vejo a hora de embarcar para ITACARÉ e curtir o melhor, @reveillon.n1 E voce ja decidiu onde vai passar a virada?? @samba_ag #ReveillonN1 | #BoteFéItacaré | #ItacaréN1

Публикация от Valentina Sampaio (@valentts)

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Напомним, что известный бельевой бренд Victoria's Secret, представителями которого ранее были модели с идеальными формами и с неизмененным пылом, после скандальных обвинений в дискриминации решил изменить политику компании. 

Так, в марте представители заявили о первом сотрудничестве с моделью-трансгендером Валентиной Сампайо. Тогда девушка заявила, что будет использовать свою чрезмерную популярность в корыстных целях не только в области моды. В ее планах есть пункт "изменить статус-кво" не только в фэшн-индустрии.

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Все по теме:

Отдых, Знаменитости, Стиль, Стройная фигура, Образ, Victoria's Secret, супермодель, Сара Сампайо.
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