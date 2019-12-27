Актер Дэйн ДеХаан станет отцом во второй раз (Фото)

Новости шоу бизнеса:ДеХаан решил намекнуть подписчикам, что его супруга ждет сына.

Под конец года Дэйн ДеХаан решил поделиться с поклонниками радостной новостью: в семье актера ожидается пополнение, и скоро он станет папой уже во второй раз.

Дэйн рассказал об этом в своем Instagram. Он опубликовал подборку фотографий: снимок со своей женой и дочерью Боуи, а также фото малышки с ползунком, на котором написано: "Мой маленький брат".

В 2020 году намечается вечеринка ДеХаанов вчетвером, — лаконично сообщил актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram DeHaan Party of Four comin’ atcha in 2020 !!!!!! Публикация от Dane DeHaan (@danedehaan) 26 Дек 2019 в 6:23 PST

Звездные друзья и поклонники были счастливы за семью ДеХаанов. Все поздравляли их и писали самые теплые слова. "Это потрясающе. Ваша дочь просто сокровище", "Моя любимая семья", "Так счастлива за вас", "Какой сюрприз, поздравляю!", "Желаю вам всего самого наилучшего. Семья — это главное", — такие комментарии оставляли подписчики. Также фанаты сошлись во мнении, что Боуи будет самой лучшей старшей сестрой на свете.

Напомним, два года назад Дэйн впервые стал отцом. Свою дочь родители назвали в честь Дэвида Боуи. Ей всего два года, а она уже стала настоящей звездой Instagram папы. Боуи обожают поклонники актера, а каждый новый снимок с малышкой собирает сотни восторженных комментариев.