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Пятница, 27.12.2019
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Актер Дэйн ДеХаан станет отцом во второй раз (Фото)
Актер Дэйн ДеХаан станет отцом во второй раз (Фото)

Актер Дэйн ДеХаан станет отцом во второй раз (Фото)

Актер Дэйн ДеХаан станет отцом во второй раз (Фото)
12:58 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:ДеХаан решил намекнуть подписчикам, что его супруга ждет сына.

Под конец года Дэйн ДеХаан решил поделиться с поклонниками радостной новостью: в семье актера ожидается пополнение, и скоро он станет папой уже во второй раз.

Дэйн рассказал об этом в своем Instagram. Он опубликовал подборку фотографий: снимок со своей женой и дочерью Боуи, а также фото малышки с ползунком, на котором написано: "Мой маленький брат".

В 2020 году намечается вечеринка ДеХаанов вчетвером, — лаконично сообщил актер. 

 
 
 
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DeHaan Party of Four comin’ atcha in 2020 !!!!!!

Публикация от Dane DeHaan (@danedehaan)

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Звездные друзья и поклонники были счастливы за семью ДеХаанов. Все поздравляли их и писали самые теплые слова. "Это потрясающе. Ваша дочь просто сокровище", "Моя любимая семья", "Так счастлива за вас", "Какой сюрприз, поздравляю!", "Желаю вам всего самого наилучшего. Семья — это главное", — такие комментарии оставляли подписчики. Также фанаты сошлись во мнении, что Боуи будет самой лучшей старшей сестрой на свете.

Напомним, два года назад Дэйн впервые стал отцом. Свою дочь родители назвали в честь Дэвида Боуи. Ей всего два года, а она уже стала настоящей звездой Instagram папы. Боуи обожают поклонники актера, а каждый новый снимок с малышкой собирает сотни восторженных комментариев.

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Все по теме:

Дети, Беременность, Отцовство, Знаменитости, Актер, Дэйн Дехаан.
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