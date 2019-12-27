Наталка Карпа показала первые фото своей малышки

Новости шоу бизнеса:Вчера, 26 декабря, 38-летняя украинская певица Наталка Карпа впервые стала мамой, родив первенца.

Знаменитость поделилась первыми фотографиями новорожденной девочки.

О том, что Наталка Карпа стала мамой, сообщил ее муж Евгений Терехов в Инстаграме. Муж певицы разместил снимок с ножками новорожденной дочери и дополнил его трогательным сообщением.

Наталья также решила поделиться с поклонниками новыми фото, а также раскрыть некоторые подробности относительно родов. Пока что имя девочки остается в тайне, но известно, что выбирать его будет звездная мама.

Привет, доченька! Наше золотце, наше солнышко! Наконец, мы встретились. 26.12.2019 г.. В 23.49 4 кг, рост 57 см, настоящая украинская красавица! – подписала чувственные черно-белые снимки новоиспеченная мама.

Карпа призналась, что эмоции ее переполняют и пообещала впоследствии рассказать больше деталей.