Наталка Карпа показала первые фото своей малышки

Знаменитость поделилась первыми фотографиями новорожденной девочки.
О том, что Наталка Карпа стала мамой, сообщил ее муж Евгений Терехов в Инстаграме. Муж певицы разместил снимок с ножками новорожденной дочери и дополнил его трогательным сообщением.
Наталья также решила поделиться с поклонниками новыми фото, а также раскрыть некоторые подробности относительно родов. Пока что имя девочки остается в тайне, но известно, что выбирать его будет звездная мама.
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Привіт, донечко! Наше золотко, наше сонечко! Нарешті, ми зустрілись 26.12.2019 р. О 23.49 Вага 4 кг, зріст 57 см, справжня українська красуня! Емоції просто переповнюють... обов’язково згодом про все розповім, а наразі скажу- ми з @jacki_boy89 , стали щасливими батьками, нашої принцеси!
Привет, доченька! Наше золотце, наше солнышко! Наконец, мы встретились. 26.12.2019 г.. В 23.49 4 кг, рост 57 см, настоящая украинская красавица! – подписала чувственные черно-белые снимки новоиспеченная мама.
Карпа призналась, что эмоции ее переполняют и пообещала впоследствии рассказать больше деталей.