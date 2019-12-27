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В этом году меньше: сколько потратила на гардероб Меган Маркл в 2019

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В этом году меньше: сколько потратила на гардероб Меган Маркл в 2019
15:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Модные эксперты подсчитали расходы на гардероб герцогини Сассекской.

После того, как Меган Маркл стала частью королевской семьи, внешний вид и дресс-код для нее стали едва ли не на первом месте во время официальных выходов. Модные эксперты сообщили, что в этом году она предпочитала демократические марки, сэкономив немалую сумму.

Меган Маркл часто попадала под шквал критики из-за баснословных сумм, которые она тратила на ежедневные образы. Во время официальных выходов эксперты следят за каждой деталью образа, чтобы подсчитать стоимость гардероба представительницы королевской семьи.

Так, Меган Маркл в 2019 году значительно сэкономила, по сравнению с прошлогодними затратами на одежду. Все образы на официальных выходах стоили 211 700 фунтов стерлингов – около 6 миллионов гривен. Стоит заметить, что эта сумма уменьшилась вдвое.

В 2018 году стоимость "аутфита" герцогини Сассекской составляла более 400 тысяч фунтов стерлингов – 12 миллионов гривен. Стилисты Меган учли критику и сократили расходы, предпочитая демократические марки.

Самым дорогим образом герцогини был признан наряд, в котором она появилась на приеме в посольстве Великобритании во время королевского тура в Марокко. Шелковое платье кремового цвета от Dior на заказ, клатч, туфли и ювелирные украшения обошлись более чем в 90 тысяч фунтов стерлингов – 2,6 миллиона гривен.

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В этом году модная платформа Lyst назвала Меган Маркл самой влиятельной модницей 2019 года. Она проявила свои знания в области моды, став гостевым редактором сентябрьского выпуска британского журнала Vogue. Пять различных нарядов, которые герцогиня Сассекская надела в королевском туре в Южной Африке, на 45 процентов увеличили количество поисковых запросов о стиле. Благодаря эффектным образам Меган Маркл значительно выросли продажи тех дизайнеров, вещи которых она выбирала для публичных выходов.

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Расходы, Гардероб, Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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