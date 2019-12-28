Супермодель Ирина Шейк обнажилась для новой съемки (Фото)

Новости шоу бизнеса:Ее страница в инстаграме постепенно дополняется горячими фотографиями в эротических образах.

Знаменитая 33-летняя модель, покорившая миланские и парижские подиумы, продемонстрировала свое соблазнительное тело. Она поделилась в сети кадром, на котором предстала в одних только стрингах на морском побережье.

Всемирно известная модель в последнее время поражает поклонников невиданной откровенностью.

Она опубликовала снимок, на котором позирует обнаженной. На стройном теле Ирины Шейк лишь белые стринги. Она прикрывает пышную грудь руками и призывно смотрит прямо в камеру. Хоть на ней почти не было одежды, однако знаменитость не забыла про украшения, дополнив пляжный look золотым браслетом и цепочкой, которая игриво спадала вплоть до ягодиц модели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk) 26 Дек 2019 в 5:46 PST

Меньше чем за сутки сообщение набрало более 700 тысяч одобрений и восхищенных отзывов от поклонников.

Не впервые Ирина Шейк оголяется перед камерами. Она любит провоцировать своих подписчиков пикантными кадрами.