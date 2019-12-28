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Супермодель Ирина Шейк обнажилась для новой съемки (Фото)

Супермодель Ирина Шейк обнажилась для новой съемки (Фото)
08:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ее страница в инстаграме постепенно дополняется горячими фотографиями в эротических образах.

Знаменитая 33-летняя модель, покорившая миланские и парижские подиумы, продемонстрировала свое соблазнительное тело. Она поделилась в сети кадром, на котором предстала в одних только стрингах на морском побережье.

Всемирно известная модель в последнее время поражает поклонников невиданной откровенностью. 

Она опубликовала снимок, на котором позирует обнаженной. На стройном теле Ирины Шейк лишь белые стринги. Она прикрывает пышную грудь руками и призывно смотрит прямо в камеру. Хоть на ней почти не было одежды, однако знаменитость не забыла про украшения, дополнив пляжный look золотым браслетом и цепочкой, которая игриво спадала вплоть до ягодиц модели. 

 
 
 
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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

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Меньше чем за сутки сообщение набрало более 700 тысяч одобрений и восхищенных отзывов от поклонников.

Не впервые Ирина Шейк оголяется перед камерами. Она любит провоцировать своих подписчиков пикантными кадрами.

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Модель, Ирина Шейк, Знаменитости, супермодель.
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