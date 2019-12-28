Малышка Сторми получила от звездной мамы крутой подарок на Рождество (Видео)

Круче не придумаешь! Следом за модными брендовыми сумочками и мини-автомобилем дочь Кайли Дженнер Сторми получила в подарок на Рождество… собственный дом! Такой подарок решила сделать заботливая бабушка Крис Дженнер, чем не на шутку удивила всех фанатов семейства. Мини-домик был построен специально для Сторми во внутреннем дворе и полностью повторяет тот дом, в котором провела свое детство ее мама. Теперь это личная резиденция годовалой крохи. Сложно представить, что подарят малышке в следующий раз!