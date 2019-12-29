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"Мы любим друг друга": Виктор Павлик сделал предложение своей молодой девушке

"Мы любим друг друга": Виктор Павлик сделал предложение своей молодой девушке
12:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Виктор Павлик заявил, что готовится к свадьбе с 25-летней Екатериной Репяховой.

Украинский певец Виктор Павлик решился в четвертый раз пойти к алтарю. Избранницей артиста стала его концертный директор Екатерина Репяховая, которая моложе его почти на 30 лет.

Как Виктор Павлик рассказал в программе "Светская жизнь", церемонию планируют на 2020 год. Однако с точной датой свадьбы пара пока не определилась. Артист не скрывает, что Екатерина Репяховая пытается подобрать идеальное число, которое принесет им счастье.

"Еще непонятно когда, либо в мае, либо в июне, где-то Катя там на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет этой свадьбы", – рассказал Виктор Павлик.

В то же время влюбленные, которые вскоре узаконят свои отношения, не намерены переносить свадьбу на следующий год, ведь не верят в приметы високосного года.

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Виктор Павлик около трех лет живет в одной квартире с Екатериной Репяховой. Поэтому с будущей тещей, которая старше его всего на 4 года, познакомился давно. Сам артист уверяет: ему не интересно мнение родственников относительно большой разницы в возрасте, ведь главное – это чувства, которые объединяют его с Екатериной.

"Мне не очень и интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте, главное, что мы с Катей любим друг друга", – отметил Виктор Павлик.

Интересно, что ранее певец признался, что ему нагадали 5 свадеб. Виктор Павлик впервые пошел к алтарю с женой Лидой, которая родила ему сына. Позже он был отношениях со Светланой из Узбекистана. Пара жила вместе в течение 8 лет и воспитывала дочь Кристину. Впоследствии Виктор Павлик не устоял перед красотой и харизмой танцовщицы Ларисы, которая является мамой его сына Павла. С ней ловелас шел к алтарю дважды, поэтому Екатерина станет пятой женой Виктора Павлика.

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Знаменитости, Виктор Павлик, Звезды, Певец, Украинский певец.
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