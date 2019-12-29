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Любовь или дружба? Миша Романова отреагировала на слухи о романе с Максом Барских

Любовь или дружба? Миша Романова отреагировала на слухи о романе с Максом Барских
12:55 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Миша Романова рассказала, какие на самом деле у нее отношения с популярным артистом.

Украинскую певицу, бывшую участницу группы ВИА Гра Мишу Романову давно подозревают в романе с её продюсером - популярным артистом Максом Барских. Пара часто появляется вместе на публике, к тому же они знакомы с детства.

Встречаются ли музыканты на самом деле, Миша Романова рассказала в рамках YouTube-проекта Рамины Эсхакзай "Ходят слухи".

"Макс мой очень хороший друг. Мы никогда не подтверждали, что у нас есть какие-то отношения. Мы действительно очень родные друг другу люди и у нас были разные этапы. Действительно, мы раньше любили друг друга и любим сейчас. У нас всегда был этап развития всех этих отношений. Люди уже просто приписывают, как они видят это со своей стороны", - рассказала Миша Романова.

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Отметим, что Макс Барских и Миша Романова родились в одном городе - Херсоне, и знакомы с самого детства. В 2016 году они снялись в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL. Они разделись перед объективами, играя настоящую страсть. Однокурсницы Миши Романовой говорили, что та живёт вместе с артистом, но никаких подтверждений этим слухам нет.

Весной 2018 года певица родила сына, но имя его отца не раскрыла до сих пор. Говорит лишь, что он - режиссер.

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Знаменитости, Звезды, Макс Барских, Миша Романова.
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