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"Было действительно страшно": Эми Шумер о первых родах

"Было действительно страшно": Эми Шумер о первых родах
15:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная актриса Эми Шумер впервые рассказала о сложных родах.

Американская комедийная актриса родила первенца в мае этого года. В течении года она активно делилась впечатлениями от материнства на страницах социальных сетей. Новоиспеченная мама никогда не скрывала трудностей воспитания малыша, однако впервые призналась, что во время родов жизнь ребенка оказалось под угрозой.

38-летняя актриса сообщила о пополнении в семье на личной странице в инстаграме, опубликовав фото с сыном Джином на больничной койке родильного дома. Впоследствии, звезда продолжила делиться откровенными подробностями материнской жизни. Эми Шумер не скрывала, что первые месяцы после родов стали для нее большим испытанием на стрессоустойчивость.

Однако на днях знаменитость решила пролить свет на свои роды и призналась, что эти воспоминания стали для нее самыми ужасными. Врачи ставили под сомнение то, что Эми Шумер сможет выносить и родить здорового ребенка, ведь ранее ее предупреждали о риске бесплодия.

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Во время беременности у актрисы развился токсикоз тяжелой степени, который сопровождался тошнотой. Это провоцировало обезвоживание и истощение организма. Впоследствии у нее диагностировали тяжелую форму эндометриоза. Именно поэтому медики запретили звезде рожать самостоятельно, а провели роды кесаревым сечением.

2Операция должна была занять час, максимум полтора. У меня это продолжалось более 3 часов из-за моего эндометриоза, и это было действительно страшно", – призналась Эшли Шумер.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Американская актриса, Эми Шумер.
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