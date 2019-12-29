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"Лучший подарок к праздникам": Наталка Карпа показала нежное фото из роддома

"Лучший подарок к праздникам": Наталка Карпа показала нежное фото из роддома
17:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная певица опубликовала милые снимки новорожденной, которые очаровали сеть.

38-летняя Наталка Карпа родила девочку. Роды артистки состоялись 26 мая в столичной клинике, услугами которой уже успели воспользоваться Лилия Ребрик, Джамала, Светлана Тарабарова, Валентина Хамайко и другие украинские знаменитости. На официальной инстаграм странице Наталка Карпа разместила чувственное фото с мужчиной, который целует ее. На черно-белом снимке видна и дочь певицы, которая при рождении весила 4 килограмма и ростом 57 сантиметров.

Уже в посте звездная мама не сдерживала своего восторга от рождения первенца. Наталка Карпа рассказала, что заполнила документы на свидетельство, указав имя ребенка. Однако пока разглашать эту тайну артистка не стала.

Теперь нас трое! Лучший подарок к праздникам! Вчера заполнили документы на свидетельство о рождении! Наша дочь теперь имеет свое имя! До сих пор не могу прийти в себя! Я мама! Я бесконечно счастлива. До слез, до мурашек... Трое суток не могу спать, это такой океан эмоций, – поделилась растроганная Наталка Карпа.

Наталка Карпа показала первые фото своей малышки

Уже на других снимках певица показала ножки и ручки новорожденной девочки. Кроме этого, Наталка Карпа сделала фото мужа Евгения Терехова с ребенком.

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Певица, Родила, Новорожденная, Наталка Карпа.
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