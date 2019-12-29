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Сексуальность бъет изнутри: Настя Каменских представила смелый образ (Фото)

Сексуальность бъет изнутри: Настя Каменских представила смелый образ (Фото)
21:46 Вс, 29 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Настя Каменских каждым публичным выходом доказывает безупречный вкус и чувство стиля.

Судья проекта "Х-фактор" в суперфинале появилась в дерзком образе в стиле диско. На страницах социальных сетей певица опубликовала традиционные фотографии с субботнего эфира, представ в провокационных позах. 

Знаменитая украинская исполнительница часто диктует личные тренды, которые быстро подхватывают преданные поклонники. 

Так, в последнем предновогоднем эфире вокального шоу "Х-фактор" судья заменила привычное мини на сдержанный комбинезон. Однако никакая одежда не скроет сексуальность звезды, которая бъет изнутри. Ее блестящий латексный наряд цвета металлик ярко переливался под светом софитов. Для большего эпатажа свое тело певица украсила не драгоценностями, а татуировками в форме массивных цветов.

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Привычные кудри знаменитость решила сменить на прямое удлиненное каре, которое гармонировало с образом в стиле диско. Аксессуарами судьи шоу стали серьги в форме крестов и большие серебряные кольца.

 
 
 
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It’s #Xfactor  Grand final  Let’s rock it 

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Оля Полякова сделала интересное предложение Насте Каменских

Для одного из кадров Настя Каменских вылезла на судейский стол и выбрала провокативную позу.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Настя Каменских, Х-фактор, Наряд.
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