Наталка Карпа показала свое Tik Tok видео

В интернете появился новый тренд, когда беременные женщины перед родами в больнице танцуют зажигательный танец.
Короткий ролик Наталка Карпа опубликовала на своей странице в инстаграме.
На нем видно, как беременная певица в белом объемном платье в роддоме зажигает под латиноамериканский хит DJ Snake, J. Balvin, Tyga – Loco Contigo.
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Наприкінці року вирішила бути в тренді) #tiktok А насправді це відео, як я готувалась до пологів)! Звичайно був період , коли було дуже страшно,що чекає, тому розважала себе і @karpa_lida , як могла)! П.с. Каналу @m1ukraine респект за класну музику, доречі на днях каналу виповнилось 18 років
"В конце года решила быть в тренде. Конечно, был период, когда было очень страшно, что ждет, поэтому развлекала себя, как могла!" – добавила артистка.
26 декабря украинская певица Наталка Карпа родила первенца. Позже звезда поделилась первыми фотографиями новорожденной девочки.
"Наконец, мы встретились. 26.12.2019 г. В 23:49. Вес 4 кг, рост 57 см, настоящая украинская красавица!" – сообщила Карпа.