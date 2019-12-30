Наталка Карпа показала свое Tik Tok видео

Новости шоу бизнеса:В подписи к видео звезда отметила, что именно так она готовилась к родам.

В интернете появился новый тренд, когда беременные женщины перед родами в больнице танцуют зажигательный танец.

Короткий ролик Наталка Карпа опубликовала на своей странице в инстаграме.

На нем видно, как беременная певица в белом объемном платье в роддоме зажигает под латиноамериканский хит DJ Snake, J. Balvin, Tyga – Loco Contigo.

"В конце года решила быть в тренде. Конечно, был период, когда было очень страшно, что ждет, поэтому развлекала себя, как могла!" – добавила артистка.

26 декабря украинская певица Наталка Карпа родила первенца. Позже звезда поделилась первыми фотографиями новорожденной девочки.

"Наконец, мы встретились. 26.12.2019 г. В 23:49. Вес 4 кг, рост 57 см, настоящая украинская красавица!" – сообщила Карпа.