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Понедельник, 30.12.2019
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Наталка Карпа показала свое Tik Tok видео

Наталка Карпа показала свое Tik Tok видео
10:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В подписи к видео звезда отметила, что именно так она готовилась к родам.

В интернете появился новый тренд, когда беременные женщины перед родами в больнице танцуют зажигательный танец.

Короткий ролик Наталка Карпа опубликовала на своей странице в инстаграме.

На нем видно, как беременная певица в белом объемном платье в роддоме зажигает под латиноамериканский хит DJ Snake, J. Balvin, Tyga – Loco Contigo. 

"В конце года решила быть в тренде. Конечно, был период, когда было очень страшно, что ждет, поэтому развлекала себя, как могла!" – добавила артистка.

"Лучший подарок к праздникам": Наталка Карпа показала нежное фото из роддома

26 декабря украинская певица Наталка Карпа родила первенца. Позже звезда поделилась первыми фотографиями новорожденной девочки.

"Наконец, мы встретились. 26.12.2019 г. В 23:49. Вес 4 кг, рост 57 см, настоящая украинская красавица!" – сообщила Карпа.

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Беременность, Знаменитости, Мама, Певица, Артистка, Наталка Карпа, Видео с роддома.
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