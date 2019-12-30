Рэперша alyona alyona резко высказалась о загрязнении окружающей среды

Новости шоу бизнеса:В течении первых минут после публикации снимок собрал тысячи предпочтений от подписчиков.

Украинская рэперша Alyona Alyona, которая попала в список "50 новых артистов 2020 года" британского издания The Guardian, заговорила о теме экологического загрязнения.

Певица на своей странице в инстаграме опубликовала снимок, на котором она лежит на кровати, а вокруг ее окружает мусор – ненужные бумажки, салфетки, пластиковые пакеты, чашки от кофе.

Alyona Alyona вспомнила популярную пословицу в подписи: "Не плюй в колодец, из которого пьешь водицу!" и добавила, что наш дом – это вся земля, поэтому необходимо заботиться о ней и не загрязнять. По ее словам, "все мы храним свое "ведро воды" дома, но "колодцы" на улицах становятся все более запущенными".⠀

Наш дом – это не только наше жилище, но и земля, которая нас кормит. И если мы не мусорим там, где живем, то давайте заботиться и о местах, где проводим время, – отметила рэперша.

Также пользователи в социальных сетях поддержали мнение Alyona Alyona.

"Если бы все это понимали", "Я с вами согласна на все сто", "Спасибо, что говоришь об этом", "Золотые слова", "Как правильно сказано", – пишут поклонники в комментариях.