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"Со мной все хорошо": новости о смерти звезды "Игры престолов" оказались фейком

"Со мной все хорошо": новости о смерти звезды "Игры престолов" оказались фейком
16:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:В канун католического Рождества все зарубежные СМИ распространили информацию, что дублер сериала "Игра престолов" Эндрю Данбар умер.

Как известно, Эндрю Данбар был дублером актера Альфи Аллена, который блестяще сыграл роль Теона Грейджоя. Мужчине пророчили немалую славу, ведь его мастерские перевоплощения поражали создателей "Игры престолов".

Сразу после католического Рождества все западные СМИ были ошарашены от новости: Эндрю Данбар умер в возрасте 31 года. По данным авторитетных СМИ, смерть актера наступила в его доме в ирландском городе Белфаст. Причин внезапной гибели и деталей инсайдеры не разглашали, а коллеги Эндрю поспешили выразить соболезнования его родственникам.

Больше всего его запомнят за его добрую душу и как одухотворенную личность. Спасибо за все, что ты сделал для нас, Эндрю. Мы будем очень скучать за тобой, – отметил актер Эндрю Макклей.

Не меньший ажиотаж сделали поклонники "Игры престолов" в сети. Они засыпали инстаграм-страницу Эндрю Данбара скорбными сообщениями, которые прокомментировал сам актер.

Как Эндрю Данбар отреагировал на новости о его смерти

29 декабря актер Эндрю Данбар обратил внимание на немалую активность на частной странице. Новости о смерти ошарашили его, поэтому звезда "Игры престолов" решил лично опровергнуть все слухи.

По его словам, журналисты получили информацию от медиков, которые констатировали смерть другого ирландца с именем Эндрю Данбар. Из-за праздников он вовремя не увидел резонансных новостей, поэтому поспешил успокоить своих поклонников, заверив, что с ним все хорошо. В то же время Эндрю публично обратился к родственникам погибшего со словами соболезнования.

Со мной все в порядке. Так странно, что я должен это писать, но сегодня я получил много сообщений о том, что умер. Понятно, что это фейк, но из-за ленивой журналистики мое фото было в новостях о смерти человека с таким же именем. Мне просто хотелось устранить любую путаницу и выразить соболезнования его семье и друзьям, – заявил Эндрю Данбар.

Умер звезда "Игры престолов" Эндрю Данбар

Пока неизвестно, будет ли актер подавать судебный иск против иностранных таблоидов, которые распространили фейковые новости о его смерти.

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Игра престолов, Смерть, Актер, Эндрю Данбар.
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