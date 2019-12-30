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Понедельник, 30.12.2019
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"Немного новогоднего настроения из детства": Лилия Ребрик поделилась архивными снимками

"Немного новогоднего настроения из детства": Лилия Ребрик поделилась архивными снимками
20:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Телезвезда и актриса показала поклонникам, как встречала Новый год и перевоплощалась в Снегурочку.

Ведущая Лилия Ребрик умилила сеть серией волшебных новогодних снимков.

Соответствующими кадрами она поделилась с поклонниками на официальной инстаграм-странице. Таким образом Лилия Ребрик, которая любит поражать своих поклонников неожиданными перевоплощениями, решила добавить новогоднего настроения украинцам.

Уже в заметке ведущая призналась, что с детства любила зимние праздники. Лилия Ребрик всегда участвовала в предложенных мероприятиях и концертах. Однако организаторы выступлений давали ей одну роль – Снегурочки. Поэтому для поклонников Лилия Ребрик подобрала серию новогодних снимков, сделанных в разные годы своей жизни, где она искусно играла помощницу Деда Мороза.

 
 
 
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Трохи новорічного настрою з дитинства... Я все життя була Снігуронькою: в садочку, в школі, в інституті і навіть коли вже в театрі працювала. Всі головні ялинки в Києві я чесно відпрацювала (палац Україна, Український дім). Гортайте фото- там Снігурка від садочку до палацу Україна. Може скажете: «О Боже, у мене ж із цією Снігуркою є фото. Так це Ребрик?!». Усміхніться. Напишіть, ким ви були в дитинстві на Новий рік. #скороновийрік

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию

Немного новогоднего настроения из детства... Я всю жизнь была Снегурочкой: в саду, школе, институте и даже когда в театре работала. Все главные елки в Киеве я честно отработала (Дворец Украина, Украинский дом). Может, скажете: "О, Боже, у меня же с этой Снегурочкой есть фото. Так это Ребрик? – с юмором написала Лилия Ребрик.

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Архив, Актриса, Лилия Ребрик, Телеведущая, Снимки.
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