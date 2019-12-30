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Собственный товарный знак: герцоги Сассекские зарегистрировали свой бренд

Собственный товарный знак: герцоги Сассекские зарегистрировали свой бренд
20:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл и принц Гарри хотят запустить собственную коллекцию одежды.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые отпраздновали Рождество без членов королевской семьи в Канаде, зарегистрировали свой товарный знак под брендом Королевского фонда герцога и герцогини Сассекских – Royal Sussex.

Так, на сайте патентного бюро Великобритании появился документ о том, что марка Royal Sussex может выпускать более 100 различных товаров. Среди них – одежда, обувь, карандаши, книги, журналы и другие.

Интересно, что под маркой герцогов Сассекских будут представлять услуги в социальной сфере – проведение групп эмоциональной поддержки, консультации; оказание поддержки для помощи и ухода за лицами, которые нуждаются в этом, благотворительные услуги, а именно: лицензирование интеллектуальной собственности и тому подобное. Отмечается, что помощь также предоставляется в режиме онлайн через интернет.

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Также под именем марки Royal Sussex будет осуществляться образовательная функция: обеспечение обучения; спортивные, образовательные и культурные мероприятия; организация и проведение конференций, конвенций, выставок, классов, лекций, семинаров и практикумов; организация вебинаров; оздоровительные и оздоровительные тренировки; образование и обучение, профориентация и профессиональное консультирование.

Товарный знак был одобрен 19 декабря, но впервые документы на рассмотрение были поданы еще в июне.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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