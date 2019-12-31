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Герцоги Кембриджские подвели итоги уходящего года года: волшебное видео

Герцоги Кембриджские подвели итоги уходящего года года: волшебное видео
18:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили сделать своеобразный итог предыдущего года, разместив в блоге видео с самыми яркими моментами.

2019-й выдался очень насыщенным для королевской семьи. Каждый представитель монархии совершил немало международных поездок, в которых представил Кенсингтонский дворец. Кроме этого, Елизавета II устроила традиционный парад в Лондоне, а также несколько официальных приемов, которые запомнятся не только поклонникам Ее Величества, но и гостям резиденции.

Особенно насыщенным год был для принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Знаменитые британцы сумели совместить воспитание троих детей со своими королевскими обязанностями и в течение 12 месяцев поддерживали благотворительные проекты, где являются патронами. Также герцоги Кембриджские совершили одну из самых опасных поездок за последние годы. Пара посетила Пакистан, когда в стране были угрозы терактов. Принц Уильям и Кейт Миддлтон воссоздали турне принцессы Дианы, а очаровательная герцогиня даже подражала стилю легендарной свекрови.

Были у супругов и особые праздники, связанные с семьей. Осенью 2019 года их дочь Шарлотта пошла в первый класс. 4-летняя принцесса стала ученицей элитной британской школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж. В особый день девочку сопровождали принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые не только поддерживали ее, но и охотно пообщались с директором школы.

 
 
 
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To all the fantastic organisations and inspirational people we met and worked with in 2019: Thank you for a wonderful year, and see you in 2020!

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

2019 год в видео. Всем фантастическим организациям и вдохновенным людям, с которыми мы встретились и работали в 2019 году: спасибо за прекрасный год и увидимся в 2020-м! – подписали принц Уильям и Кейт Миддлтон ролик.

Опубликовано трогательное семейное фото от герцогов Кембриджских

Интересно, что пара не обошла вниманием знаковое событие в жизни принца Гарри и Меган Маркл. В видео можно увидеть кадры с первого выхода герцогов Сассекских с новорожденным сыном Арчи Гаррисоном. Какие еще кадры вошли в самые яркие моменты в 2019 году – смотрите в ролике принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Герцоги Кембриджские, Герцоги.
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