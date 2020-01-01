ONUKA призналась, кто из молодых исполнителей покорил ее больше всего

Новости шоу бизнеса:Певица поддерживает новых исполнителей, которые способствуют стремительному расцвету национальной музыки.

Фронтвумен группы, которая в своем творчестве использует этнические мотивы и народные инструменты, поделилась впечатлениями от работы коллег и назвала тех артистов, которые своим появлением на отечественной сцене способствуют возникновению целого культурного явления.

В интервью для издания "Левый берег" Ната Жежченко отметила, что украинская музыкальная индустрия сейчас находится на пике своего развития. Артисты доносят важные месседжи к слушателям, чем создают национальную культуру.

"Новые артисты имеют высокий уровень культурной подачи, понимания себя в этом культурном пространстве. Круто, что происходит такой расцвет. Это не болото, как было раньше, а, наоборот, живая энергия, которая бурлит, фонтанирует", – призналась певица.

ONUKA рассказала, что сейчас ее внимание пристально приковано к таким исполнителям, как этно-группа "DakhaBrakha" и женского коллектива "Dakh Daughters", которых она считает одним культурно-общественным явлением и колыбелью всего украинского сегодня. Среди молодых артистов певице нравится группа "Yuko", Алина Паш и Alyona Alyona.

"Конечно, есть артисты, которые остаются образцами, например, "Океан Эльзы", "Вопли Видоплясова", но в моем трек-листе нет этих исполнителей", – прокомментировала звезда.

Ната Жижченко призналась, что самым большим испытанием для каждого артиста остается стремление быть популярным и нужным всегда. Первые неудачи кажутся удивительно болезненными, а творческие взлеты никогда не будут продолжаться вечно. Однако, по словам артистки, конкуренция подталкивает к тому, чтобы быть еще более актуальным, удивлять самого себя и зрителя.